Oglasili se Đerlekovi zastupnici: Postoji interesovanje srpskih velikana, ali...

"Armin je igrač OFK Beograda, nismo postigli ni preliminarni dogovor sa zainteresovanim klubovima", poručuju iz agencije LIAN Sport

Tako mlad, još nije punoletan, a već je zvezda ovog i budućih prelaznih rokova - Armin Đerlek. O savršenim tehničkim sposobnostima momčića iz Novog Pazara rođenog 2000. godine čulo se još pre 18 meseci. Ponude su se nizale, ali je Đerlek i pored poziva iz Nemačke odlučio da zaduži opremu OFK Beograda...

Nekada je porodica Đerlek bila pod kišom ponuda, a sad je u pitanju pravi pljusak... Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u jednom od nedavnih intervjua je poručio da je kapiten kadetske reprezentacije jedan od pikova najtrofejnijeg srpskog kluba. Činilo se da će prvi operativac crveno-belih upotrebiti svu logistiku i veze kako bi stigao do Đerlekovog potpisa... Tako je delovalo do danas.

Međutim, prema pojedinim informacijama čelnici Partizana su vrebali iz prikrajka i uspeli da u tišini završe veliki posao za dane buduće. O tome ste imali prilike da čitate na našem portalu... Reklo bi se da su porodica najtalentovanijeg igrača OFK Beograda i ljudi koji vode računa o karijeri momka iz Novog Pazara na slatkim mukama i da mogu da uživaju u brojnim ponudama i medijskoj pažnji.

Međutim, agencija koja vodi računa o karijeri kreativnog veziste želi da do daljeg stavi tačku na priče o transferu fudbalera OFK Beograda.

"Od brojnih fudbalskih stručnjaka sigurno ste čuli da je Armin Đerlek jedan od najtalentovanijih evropskih igrača u svom godištu. Kao igrač takve klase pod budnim okom je najvećih srpskih, kao i velikog broja inostranih klubova. Međutim, želimo da naglasimo da je on igrač pod ugovorom sa OFK Beogradom i da nismo postigli ni preliminarni ni konačan dogovor sa bilo kojim klubom koji je pokazao interesovanje za Armina Đerleka. To ne bismo ni uradili bez znanja uprave kluba sa Stare Karabume. Tu bismo stavili tačku na sve priče oko transfera. Dakle, interesovanje postoji, ali Đerlek je trenutno član OFK Beograda. Sve buduće korake vezane za karijeru našeg klijenta preduzimaćemo isključivo u dogovoru sa porodicom Đerlek", rečeno je iz agencije LIAN Sport koja zastupa supertalentovanog vezistu.

