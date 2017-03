Oglasio se Čović: Mnogo je onih koji nam ne žele dobro! Uradiće sve da nas sapletu...

"Protiv brata i najboljeg prijatelja sam upravo najviše i želeo da dobijem basket. Zato očekujem da naši navijači, kao i uvek, da budu uz navijače Olimpijakosa i u sredu, ispune dvoranu do poslednjeg mesta, ali takođe očekujem da prepoznaju trenutak", kaže prvi čovek Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde nakon Milana i pobede nad ekipom Budućnosti, ulaze u jedan od najzahtevnijih i najtežih perioda u sezoni, u kome ih u rasponu od samo sedam dana očekuju četiri teške utakmice (Olimpijakos, Barselona, Budućnot u Podgorici i Uniks u Beogradu).

Prvi meč na programu je već u sredu u Kombank Areni protiv Olimpijakosa, a povoljnim rezultatom u meču sa crveno-belima iz Pireja, srpski i jadranski šampion bi napravio još jedan značajan korak ka plasmanu u četvrtfinale Evrolige.

Pred važan susret sa pirejskim velikanom javnosti se obratio predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović.

"Čestitke celoj ekipi, stručnom štabu, i navijačima, koji su se odazvali na naše apele i shvatili važnost situacije pred utakmicu protiv ekipe Budućnosti. Taj meč je arhiviran, mada nas čeka nova utakmica, u Podgorici koja je za nas od izuzetne važnosti. A to znači, da i dalje moramo maksimalno biti mobilisani i pažljivo pratiti sve što se događa, jer oko nas ima mnogo onih koji nam ne žele dobro i upotrebiće sve zamisli da nas "sapletu” ka našem zacrtanom cilju. No, intenzivno ćemo pratiti sve što se događa…".

A onda je nastavio...

"Razumem i vrlo poštujem odnose koje naši navijači imaju sa Olimpijakosom i Spartakom iz Moskve, i poštovanje koje međusobno gaje između sebe. U životu sam uvek želeo da dobijem utakmicu i stavljao potrebe svog kluba na prvo mesto. Protiv brata i najboljeg prijatelja sam upravo najviše i želeo da dobijem basket. Zato očekujem da naši navijači, kao i uvek, da budu uz navijače Olimpijakosa i u sredu, ispune dvoranu do poslednjeg mesta, ali takođe očekujem da prepoznaju trenutak, posebno ako budemo igrali rezultatski neizvesnu utakmicu, kada treba da budu uz naše momke, da im pomognu navijanjem da dođu do rezultata, koji nas zaista dovodi do praga velikog uspeha, ali nam donosi i novu finansijsku injekciju, koja je u trenutku kada se suočavamo sa mnogim problemima – preko potrebna. Mi do sada nismo pobedili Olimpijakos, ali i mnoge druge do sada nismo pobeđivali, pa smo ih sada pobedili. Kao prava braća, očekujem iz svih grla navijanje za Crvenu zvezdu", rekao je Čović.

Karte za utakmicu Crvena zvezda – Olimpijakos puštene su u prodaju u svim poslovnicama Eventima u ponedeljak u 12 časova.

