Oglasio se Čović: Priče o dugovanju su bajate i zlonamerne! Knjige sve potvrđuju...

Vest da je košarkaški klub Crvena zvezda krajem juna ove godine na sednici Skupštine usvojio finansijski izveštaj iz 2016. godine i potvrdio dug od blizu 3.200.000 evra izazvala je lavinu komentara, a iz svega se odmah izrodila - reakcija.

Predsednik aktuelnog osvajača triple krune Nebojša Čović viđen je na otvorenom treningu pred evroligaški okršaj sa Makabijem u Kombank Areni, gde je pripadnicima sedme sile odgovarao na razna pitanja. Između ostalog - o pomenutom dokumentu i velikom dugovanju.

"Da vam kažem, to je vest koja je bajata i koja je puštena od naših komšija. Komšije se očigledno bave interesantnim stvarima. Ništa u Zvezdi nije bilo sakriveno. I to samo pokazuje kroz koji proces Zvezda prolazi od 2011. godine. Naša knjigovođstva i finansijski izveštaji su apsolutno tačni. Oni moraju biti potvrđeni i od naše revizije i od Evroligine revizije, koja nam neće oprostiti. To nisu vremena nekadašnje Evrolige, kad ste mogli da zabašurite karte i pravdate mnoga sredstva sredstvima 'iz ljubavi'. To je to", rekao je Čović.

Nije tu stao...

"Video sam i ovu drugu odluku, ovaj drugi izveštaj. Naš je crveno-beli, ovaj je crno-beli. Nije mi jasno da neko prikaže gubitak od 39.000.000 dinara, a da samo bivšem treneru duguju 600.000 evra. Kada sve stvari pomnožim...", zastao je Čović, pa dodao:

"No, neću da se bavim time. To je, pre svega, bajata vest, zlonamerna informacija i ne želim da se bavim time".

Novinare je zanimalo ima li istine u tome da je Marko Kešelj precrtan i da više neće biti u Zvezdinom sistemu?

"Kešelj uredno trenira, a da li će igrati svaku utakmicu - verovatno neće. Koliko znam pravila nisu promenjena, 12 igrača se skida, trojica mogu da izostanu. Samo bih voleo da mi ne izostaju trojica igrača, među kojima su povređeni, kao što se to dešava Nemanji Dangubiću. Na treneru je da od utakmice do utakmice određuje kojih 12 igrača se skida, kao i koliku će ko minutažu da ima na svakoj utakmici. To je njegov posao".

Čović se osvrnuo i na rezultatski period iza Crvene zvezde, na dva uzastopna poraza i kritike dela zvezdaške javnosti.

"Ja na sve to gledam sasvim normalno. Mi smo vrlo jasno rekli da Zvezda ulazi u novi ciklus i da ne može da se poredi sa nekim prethodnim godinama. Taj ciklus mogu da poredim samo sa početkom prošlog ciklusa. Nemam šta da kažem na tu temu, ko shvati - shvatio je. Ko ne shvati - šta da im radim. Ja znam da postoji određen broj ljudi koji smatraju da bi to sve moglo ovako ili onako, njihovo je pravo tako da razmišljaju. Liga ide dalje, ima još 17 kola u ABA ligi, u Evroligi još 27 kola. Duga je sezona, april je daleko. Biće tu još utakmica i svega. Ovaj tim je nov, treba određeno strpljenje i razumevanje. Treba da istrpimo ovaj tim kao što smo istrpeli prošli".

Malo i o novom stručnom štabu i treneru Dušanu Alimpijeviću...

"Dobro mi deluje, Crvena zvezda je odigrala izvanredno sve utakmice u Evroligi. Što se tiče Jadranske lige moglo je i bolje. Ako hoćete da budete realni taj ubitačni tempo koji je počeo 13. oktobra i takav raspored da igramo toliko utakmica i da su u tom rasporedu i dve derbi utakmice... Teško je. Trener i stručni štab rade svoj posao, treninzi su dobri. Kada se stigne da se trenira, jer više su bili u putu nego u salama".

Govorilo se i o mogućnosti da Crvena zvezda angažuje još neko pojačanje.

"Pazite, ovaj tim je napregnut finansijskim momentom. To kažem povodom svih onih priča da je Zvezda državni projekat. Kad kažem 'napregnut' mislim na troškove sadašnje i u ovoj sezoni treba ozbiljno da se oznojimo kako bismo obezbedili sredstva. Tim nikada nije zatvoren, pogotovo kada imate mogućnost da imate roster od 20 igrača. Dosad je popunjeno 15... Polako, nigde ne žurimo", rekao je Čović i dodao:

"Ja znam da bi navijači voleli da vide ovog ili onog. A onda treba da pitate te što komentarišu - jeste li kupili kartu? To nikada nisu radili. Ja nisam nezadovoljan ni navijačima, ni publikom. Zvezda puni tribine, idemo dalje i važno je da nas razumeju oni koji su iskreno vezani za Crvenu zvezdu".

(FOTO: Star Sport)