Oglasio se i Espanjol po pitanju Mihaila Ristića

Sve se više govori o Zvezdinom univerzalcu

Rekao je nedavno Mihailo Ristić da nije potpisao nikakav ugovor s Espanjolom i da o budućnosti neće razmišljati sve dok se ne završi sezona. Izgleda da će istim receptom da se posluže i odgovorni ljudi malog katalonskog kluba.

Ristić: Nisam potpisao za Espanjol

Razgovarajući za jednu lokalnu radio stanicu, izvršni direktor Espanjola Ramon Robert govorio je o slučaju Zvezdinog univerzalca, koji je zimus bio viđen na stadionu Kornela El Prat.

"On ima ugovor sa Crvenom zvezdom i igrač je srpskog kluba. Ništa nije potpisano sa nama. Mihailo se nalazi na listi nama zanimljivih igrača, koje trenutno pratimo", rekao je Robert.

Podsetimo, zimus se dosta pisalo o Ristićevom potencijalnom transferu u Espanjol, čak su bili poznati svi detalji. Od toga da će obeštećenje biti 1.200.000 evra, plus još milion na ime raznih bonus, do toga da bi ugovor trebalo da traje četiri godine. Ali, do transfera nije došlo.

