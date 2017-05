Oglasio se Kek: Moja želja je da živim i radim u Rijeci

"Pre 15. juna ne bih sebi dozvolio da vodim pregovore i razgovore, to je do mog karaktera", kaže slovenački stručnjak

Oglasio se i Matjaž Kek!

Slovenac, po mnogima prvi favorit za novog trenera Crvene zvezde, gostujući u emisiji Radija Rijeka nije decidirano sapštio da je rekao NE srpskom šampionu, mada se iz njegovog izlaganja naslućuje da su male šanse da karijeru nastavi u Beogradu.

“Svi koji me poznaju, znaju kakav je moj komentar. Nema ga. Činjenica je da imam ugovor do 15. juna i dogovor sam davno postigao. Moja želja je da živim i radim u ovom kraju. Pre 15. juna ne bih sebi dozvolio da vodim pregovore i razgovore, to je do mog karaktera, štaba, igrača i posebno do navijača. Što se tiče ostalog, nama je važno da zadržimo mir zbog igrališta, i da ne dozvolimo negativnu energiju sa strane. Zato je to sa moje strane jedini komentar i jedino što ću reći”, rekao je Kek gostujući u emisiji „Pod stijenama Kantride“.

Nakon što mu je voditelj poručio da mu se baš i ne sviđa ovaj deo sa 15. junom, Kek se još jednom oglasio:

“Dokle god imam ugovor i dogovor, nisam taj čovek koji će sam sebi praviti reklamu u novinama. Živim samo od rada i od toga što dajem sve od sebe”, zaključio je Matjaž Kek.

Oni koji ga poznaju u Rijeci takođe odbacuju mogućnost da Slovenac preuzme Crvenu zvezdu od leta. Kažu da se u protekle četiri godine saživeo sa gradom, da mu je tamo pogodno za rad jer mu je rodni Maribor vrlo blizu i da je isuviše dobro upoznat sa situacijom u Beogradu da bi se prihvatio vođenja Crvene zvezde.

Ipak, videćemo vremenom da li je baš tako...

