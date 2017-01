Oglasio se Nenad Milijaš!

„Svi me pitaju da li se vraćam, pa da bude treća sreća“, poručio je nekadašnji reprezentativac Srbije

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je zagolicao maštu Delija rečima da postoji ozbiljna šansa da se Nenad Milijaš vrati na Marakanu ove zime... Sada se čeka odgovor bivšeg kapitena i reprezentativca Srbije. Ugovor sa Nei Mongolom nije raskinuo, osluškuje ponude iz Evrope, ali navijači veruju da će njegov naredni korak usmeriti srce.

U razgovoru za Večernje Novosti Milijaš je priznao da razmišlja o Zvezdi kao opciji.

„Osvojio sam sa Zvezdom tri titule, dva kupa, ostvario se kao igrač. Pitaju me sada da li se opet vraćam, pa da bude treća sreća. Meni su i dve sreće bile dovoljne. Ugovorom sam još godinu dana vezan za kineski Nei Mongol, ako dođe do raskida, realnija je opcija da se preselim negde u Evropu. Ko zna, možda se na Marakanu opet vratim za sezonu, dve. Iako imam 33 godine, osećam se odlično. Fudbal i dalje igram sa strašću kao kada sam i počinjao. Ni ne pomišljam da stavljam tačku na karijeru“, rekao je Milijaš za Večernje Novosti.

Nije tajna da crveno-beli duguju veliki novac Nenadu Milijašu. Ipak, on nikada nije pomišljao da presavije tabak i tuži klub u kojem se afirmisao.

„Nije ni mnogo ni malo. Isplatiće me, nije problem. Nikada mi nije padalao na pamet da tužim klub, niti ću to ikad uraditi. Zvezdi treba i znači zvaki dinar i ja to razumem. Uvek sam joj izlazio u susret, svestan sam da nikad neću vratiti ono što je ona meni dala“.

Tokom razgovora za Novosti on se prisetio i najupečtljivijijih događaja iz dva mandata u Ljutice Bogdana. Posebno pamti večiti derbi u polufinalu kupa iz 2007.godine.

„Dajem gol, trčim oduševljen ka severu. Odjednom, dolazi Trajče (Nikola Trajković) kod mene, dere se: “beži nazad, nije gol, ofsajd”. Ja mu kažem, kakav bre ofsajd, možda faul, nema šanse da je ofsajd, pa desetorica njih je bilo ispred mene. Onda vidim da je pomoćni sudija Bogdan Milisavljević podigao zastavicu. Nemoguće... Kao u inat, Jovetić posle postigne treći gol za Partizan, mi ispadnemo na pravdi boga. I to nije sve. Sutradan u Zemunu, kod jednog mog prijatelja, igrom slučaja naletim na pomoćnika Milisavljevića i lepo ga pitam - šta ti bi da mi poništiš čist gol? Njemu neprijatno, kaže, “izvini nisam video”. Zbog te greške se povukao, otišao u penziju, ali mene i dalje proganja ovaj poništeni gol.“

Puca od emocija kada priča o svojoj Zvezdi. U njoj je “ostavio srce” u dva navrata (2006-2009, 2012-2014), na 155 utakmica u crveno-belom dresu postigao je 57 golova.

„ Kao vezni igrač, ponosim se tom statistikom. Sa najdražim klubom doživeo sam i teške trenutke, srećom, lepih je bilo mnogo više“, dodao je Milijaš.

(Foto Star Sport)