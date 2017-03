Oglasio se Zvezdin dželat Printezis: Loše se osećam...

„Za nas nema prijateljskih utakmica“, dodao sjajni krilni centar

Šampionski gen Jorgos Printezis je pokazao protiv Crvene zvezde. Tri sekunde pre kraja produžetka je dobio loptu i pogodio dno mrežice. Na veliko razočerenje blizu 20.000 duša u Areni.

Za njega ovo nije bio bratski duel. Uostalom, sjajni grčki reprezentativac je sačuvao Olimpijakos trojkom u regularnom delu.

"Želim sve najbolje Crvenoj Zvezdi. Oni igraju odlično kao tim. Osećam se loše... Recimo da znam da smo mi bratski klubovi. Kao porodica. Znam da su navijači povezabni“, poručio je Printezis.

Ipak, Olimpijakos je imao zadatak u Pioniru.

„Kada se igraju odlučujući momenti meča imate veliku odgovornost, ako lopta dođe u vaše ruke, onda morate biti spremni da šutirate, to je to. Moramo da pobeđujemo svaku utakmicu. I to je to“, dodao je Printezis.