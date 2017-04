Đoković direktno: Ima mnogo onih koji me ne vole

Odlično sam servirao, lakat me više ne boli - poručio je nekada najbolji teniser sveta

Novak Đoković je perefktno odradio posao protiv Ramosa Vinolasa i doneo Srbiji prvi poen u četvrtfinalu Dejvis Kupa protiv Španije.

Prvi reket naše selekcije je delovao jako rasploženo, odmorno. Podesetio je povremeno na dane kada je rušio sve pred sobom.

Svestan je velikih očekivanja Novak Đoković, ali imao je zanimljiv komentar posle današnje pobede.

„Ljudi mnogo očekuju, prihvatam konstruktivnu kritiku Zahvalan sam na ogromnoj podršci mog naroda. Naravno, ima mnogo onih koji me ne vole“, rekao je Đoković.

Potom se još jednom osvrnuo na utakmicu.

„Sve je u redu, bogu hvala lakat je dobro. Odlično sam servirao, možda i najbolje u poslednjih nekoliko meseci. To me raduje, pošto je to bitno na ovom nivou igre.To mi pokazuje da radim dobro u poslednje vreme i da sam na pravom putu. Veoma sam zadovoljan“