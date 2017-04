Ðoković i Troicki: Navijači su vetar u leđa

Prvi i drugi reket Srbije oprezni optimisti pred četvfinalni susret Svetske grupe Dejvis kupa protiv Španije

Srpski teniseri Novak Ðoković i Viktor Troicki poručili su danas da se nadaju da će publika biti njihov vetar u leđa i da će pomoći našem timu da savlada Španiju i izbori plasman u polufinale Svetske grupe Dejvis kupa tokom naredna tri dana.

"Uvek je poseban osećaj da igram u Beogradu, pošto imam šansu samo u Dejvis kupu. Svi ovo vidimo kao veliku priliku da budemo zajedno, biće pravi praznik za naš narod. Možda će neko reći da Španija igra sa trećim timom, a opet imaju dva igrača među 25 najbolji na svetu. Ne smemo da ih potcenimo", rekao je Ðoković na konferenciji za medije u rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Drugi tensier sveta smatra da o kvalitetu selekcije Španije dovoljno govori to što imaju 10 igrača koji u svakom trenutku mogu da odgovore visokim zahtevima:

"Nadal je sinonim za tenis u svetu, nije došao, ali to ne znači da nemaju kvalitet i da dolaze bez ambicija. Dejvis kup se ne gleda zbog jednog igrača, već zbog nacionalnog tima. Karenjo je u Top 20 igrača sveta, Ramos Vinolas je odmah iza, a Mark Lopez je osvojio mnogo trofeja u dublu. Neće biti bez nekoliko dobrih igrača, ali to je snaga španskog tima - imaju oko 10 igrača i svi su u kombinaciji".

Upravo Ðoković otvara duel sa Špancima mečom protiv Alberta Ramosa Vinolasa.

"Levoruk je, malo je takvih na Turu, oni su vrlo nezgodni. Dosta toga zavisi od starta, nadam se da ću dobro ući u meč. Verujem da ću imati podršku pune hale", rekao je Ðoković.

Viktor Troicki ističe da je spreman da igra svaki od tri dana, nakon što ga je selektor Nenad Zimonjić prijavio i za dubl.

"Prijavljen sam za tri meča, ali nadam se da će dva dana biti dovoljna. Što se mene tiče spreman sam i dobro se osećam. Ipak, imamo dosta opcija da menjamo, sve je na selektoru. Busta je odličan igrač, zaslužio je da bude među 20 na svetu, sjajno igra ove sezone. Nikada nismo igrali, ali gledao sam ga protiv Lajovića i Tipsarevića i znam šta da očekujem od njega. Igra "čist" tenis. Nadam se da će sve zavisiti od mene, uz pomoć publike mogu da slavim", zaključio je Troicki.

Selektor reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić naveo je da očekuje teške mečeve i da mu je drago što se igra u hali "Aleksandar Nikolić".