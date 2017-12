Đoković: Igraću do 40.

“Ne bih bio iskren prema sebi kada bih rekao da želim nešto manje od prvog mesta na svetu i grend slem titula", poručuje Novak uoči povratka na teren posle šestomesečne pauze

Pauza je gotova! Novak Đoković se u petak vraća na teniski teren posle punih šest meseci. Svašta je nekada najbolji terniser sveta preturio preko glave tokom specifičnog tajm-auta u karijeri koji je izazvala i povreda lakta zbog koje nije igrao još od četvrtfinala Vimbldona.

Trenutno je 12. teniser na svetu, ali je motivisan da se vrati na vrh, kao što su to svojevremeno uradili Rafael Nadal i Rodžer Federer.

“Primarni cilj u tenisu i životu mi je da uživam u onome što radim. To je ono što me drži u igri. To je ono što drži i Federera. Videli ste šta je Rodžer učinio posle polugodišnje pauze. Vratio se na vrh, kao i Rafael Nadal koji je trenutno najbolji teniser sveta. Oni su dokaz da se sve može napornim radom. Nije pitanje godina, ako vodiš računa o svom telu i mentalnom stanju, posebno ako ste u duši dete i uživate u onome što radite onda imate više energije", kaže Đoković.

Novak će se na terenu prvi put posle pauze naći u petak na Mubadala šampionatu, posle čega ga očekuje odbrana titule u Dohi. Kalendar mu je kao i prethodnih sezona, ali je pitanje da li će igrati u Dejvis kupu.

”Plan je da igram Abu Dabi, Dohu i Australijen open, a kasnije i sve velike turnire koji slede. Jedino je još pod znakom pitanja hoću li nastupati u Dubaiju ili Akapulku. Nisam siguran ni za Dejvis kup. Sve zavisi od toga kako će lakat reagovati na treninge, a onda i na mečeve. Nadam se da ću ceo mesec igrati dobro i da ću stići daleko na Australijan openu.”

Ambicija je jasna - povratak na prvo mesto na ATP listi.

“Ne bih bio iskren prema sebi kada bih rekao da želim nešto manje od prvog mesta na svetu i grend slem titula. Znam da sam to sve to imao u prošlosti, dokazao sam sebi da mogu, pa zašto ne bih ponovo? Osećam da imam veliku želju i to je najbitnije. Treba da stvarno želite nešto, da verujete i posvetite mu se. I ne samo ja, moja supruga, deca, roditelji, braća... Svi mi pružaju podršku i daju mi energiju koja mi je potrebna", tvrdi Đoković.

Najbolji srpski teniser kaže da je spreman da igra i do 40. godine.

"Ne želim da postavljam granice. Zašto bismo verovali da kada napunite 30 godina više nećete biti na vrhuncu? Ko to kaže? Džimi Konors je sa 40 igrao polufinale US opena, a Rodžer Federer osvajao grend slemove. Srećan sam i zahvalan što imam porodicu i igram tenis koji volim. Ako bih danas završio karijeru i pomislio da li sam zadovoljan ostvarenim, naravno da jesam. Ali ako me pitate je li to dovoljno, rekao bih da nije. Srećan sam zbog onog što sam ostvario, ali znajući da mogu više, nisam potpuno zadovoljan."

Na kraju Novak je otkrio i kako teče saradnja sa trenerima Andre Agasijem i Redekom Štepanekom.

"Postavili smo ciljeve. I kratkoročne i dugoročne. Razmišljali smo kako da unapredimo igru, kako da igram efikasnije, a da se što manje trošim. Radek je bio jedan od najstarijih aktivnih tenisera, tako da zna kako da ostanem u formi. Agasi ima neverovatno pametan pristup igri i životu i pomaže mi da stvari sagledam iz drugačijeg ugla. Ono u čemu mi značajno pomaže je samopouzdanje", poručuje Novak Đoković.

