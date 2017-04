Đoković konačno nasmejan: Sve je dobro, nema više bolova

"Očekuje nas težak meč, bez obzira što za Španiju neće igrati Rafael Nadal"...

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković rekao je danas da je povreda lakta zbog koje je propustio masters u Majamiju prošlost i da je spreman za četvrtfinale Dejvis kupa protiv Španije.

"Sve je dobro, nemam bolove, mnogo vremena sam posvetio oporavku i nadam se da ću biti spreman. Očekuje nas težak meč, bez obzira što za Španiju neće igrati Rafael Nadal", izjavio je Novak na konfernciji za medije.

On je prokomentarisao i nedavnu Nadalovu izjavu kada je Španac rekao da nije siguran da li je srpski as povređen.

"To je njegova stvar, nismo razgovarali, tako da verovatno nije znao o kakvoj je povredi reč", naveo je svetski broj 2.

Kada je u pitanju saradnja sa Nenadom Zimonjićem, koji je na mestu selektora nasledio Bogdana Obradovića, Ðoković je istakao da je u pitanju najbolji i najlogičniji potez.

"Obradović je jedini selektor koji je osvojio Dejvis kup i njegov doprinos tom uspehu bio je veliki, ali došlo je vreme za promene i Zimonjić, koji je već radio ovaj posao pre deset ili više godina, bio je najlogičniji izbor. Osim toga, on je još aktivan igrač, može da nam pomogne, a poen u dublu je izuzetno važan", poručio je naš najveći as.

Mec između Srbije i Španije igra se od 7. do 9. aprila u dvorani Aleksandar Nikolić.

(foto: MN Press)