Okupila se B reprezentacija: Najbolje što Srbija ima

Fudbaleri iz domaće Super lige okupili su se u ponedeljak na pripremama za prijateljsku utakmicu protiv selekcije SAD, 29. januara u San Dijegu. Selektor Slavoljub Muslin je naveo da njegov stručni štab prati sve igrače iz Super lige i da su mu svi dobro poznati, a posebno oni koji su bili na prvom okupljanju B tima i utakmici protiv Katara, koju su izgubili sa 0:3.

Ovaj deo je pomaganje klubovima i igračima. Ovo nisu najbolji fudbaleri koje imamo, ali su najbolji koji igraju u Srbiji. Trebalo bi da vidimo kako će igrati na drugačijem nivou nego u svojim klubovima“, rekao je Slavoljub Muslin.

Na okupljanje su došli svi osim Srđana Plavšića i Filipa Manojlovića iz Crvene zvezde, koji će se priključiti ekipi posle prijateljske utakmice koju imaju u svom klubu. Među igračima nema nikoga iz Čukaričkog, ali je Muslin najavio da će oni ubuduće biti u B reprezentaciji.

„Bilo je problema i svi su skočili na Nenada Lalatovića, a on nema veze s tim jer on nije bio trener kad su to odlučili. Čukarički je zamolio da ne daje igrače za ovo okupljanje i tu nema nikakvih problema, biće ih na nekom drugom“.

Utakmica između B reprezentacija Srbije i SAD igraće se u nedelju u San Dijegu, a Muslin je kazao da će promeniti formaciju i igrati u sistemu 4-3-3.

„Poslednju protiv Katara smo uzeli sistem iz A reprezentacije, ali ima malo vremena na uigravanje, a igrači u klubovima imaju drugačiji sistem igre“, dodao je Muslin.

