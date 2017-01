Olga Danilović van terena i do tri meseca!

Najveća nada ženskog tenisa u nas Olga Danilović doživela je težu povredu u meču trećeg kola juniorskog singla. I to dok je vodila protiv Indijke Zel Desaji, zbog čega je morala da preda susret u kojem je bila daleko bolji takmičar.

Ćerka legendarnog košarkaša, sada prvog čovek KSS-a Predraga Danilovića u suzama je napustila teren u Melburnu pošto je opasno istegla zadnju ložu prilikom jednog servisa. Prema prvim procenama njenog tima povreda nija laka i 16-godišnja Beograđanka će morati da pauzira i do tri meseca.

Whilst serving for the opening set Danilovic severely injured her leg. She's crying with antagonising pains. Horrible scenes. pic.twitter.com/dECySZuyAq