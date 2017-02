Olimpija: Pokradeni smo! FMP: Greše igrači, greše i sudije

Trener Zmajčeka vidno razočaran nakon neuspeha u Železniku

Olimpija više neće da ćuti!

Ovim rečima je isključeni Gašper Okorn, šef stručnog štaba ljubljanske Olimpije, "otvorio vatru" komentarišući sporne sudijske odluke u finišu susreta protiv FMP-a u kom je njegov tim poražen s 89:79.

"Ćutali smo, nijednu tehničku nismo zaradili do sada, ni moja klupa, ni ja. Sekund pre kraja utakmice sam isključen, jer smo isprovocirani. Ukoliko bi se nama ovako sudilo u Ljubljani, imali bismo bar dve-tri pobede više. Ovako to ne ide! Ukoliko neko misli da je to u redu, onda ne znam da li se isplati boriti se i takmičiti. Daleko je ovo od nivoa lige", istakao je vidno razočarani Okorn i istog trenutka napustio konferenciju za medije, ne dozvolivši novinarima da mu postave pitanje...

Strateg Pantera Branko Maksimović rekao je da njegovi puleni imaju još dosta da uče i da su početničke greške produkt neiskustva.

"Ostaje nam da nađemo još jednu pobedu koja će nam osigurati opstanak u ligi. Olimpija je kvalitetna ekipa, iskusna. Nismo se snašli na njihovu promenu odbrane, dosta problema smo imali i sa defanzivnim skokom iz kojeg smo primali lake poene. Moramo što pre da kovertiramo ovu pobedu, jer nas očekuje Kup, zatim utakmica protiv MZT-a, možda upravo ta koju tražimo za opstanak", objasnio je u najkraćim crtama situaciju u kojoj se njegova ekipa nalazi popularni Maksa.

Upitan da prokomentariše navode kolege iz suparničkog tabora, Maksimović je diplomatski odgovorio da ne želi, jer smatra da odluke sudijske trojke u sastavu Hordov - Mitrovski - Šundić nisu uticale na konačan ishod.

"Ja sam, recimo, video stvari koje su možda bile na našu štetu. Znate kako, kao što igrači greše, tako greše i sudije. Kada gubiš, kada ekipa ne igra kako treba, vidiš nešto drugačije, pa tražiš alibi u arbitrima. Lako je pronaći izgovor, potrebno je pronaći rešenje", podvukao je Maksimović.

Piše: Nikola Drenovac

(FOTO: Star Sport)