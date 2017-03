Olimpijakos je jako ozbiljan – može i do prvog mesta

Tim iz Pireja lako slavio na gostovanju Makabiju – 82:71

Znalo se to i pre večerašnje utakmice, sada je samo potvrđeno: Olimpijakos je ozbiljan. Jako ozbiljan. Očekivalo se da tim iz Pireja slavi na gostovanju Makabiju u Tel Avivu, ali su igrači atinskog velikana to uradili gotovo rutinski. Nisu ostavili nadu Ponosu Izraeala do može da dođe do iznenađenja – 71:82.

Na taj način Pirejci su stigli do 17.pobede u Evroligi, koliko ima i CSKA (uz meč manje), dok Real Madrid ima trijumf više. Ako se zna da je Olimpijakos igrao bez povređenog Vasilisa Spanulisa jasno je da grčki velikan može da nada i pol poziciji u TOP 8 fazi.

Olimpijakos je lagano gradio prednost, pre svega zahvaljujući odličnom šutu za dva poena. Jako raspložen za igru je bio Erik Grin, a kada je tako rival nema velike šanse za trijumf.

Do poluvremena Olimpijakos je imao osam poena viška, a potom je vrlo brzo stigao i do suficita od 15 poena. Sve posle toga bila je stvar rutine u Tel Avivu.

Najefikasniji u domaćem timu Landseberg sa 17 poena, dok je Viktor Rad dodao 11.

Kod Olimpijakosa Grin je imao 16, a Printezis i Lodžeski po 15.