Olimpijakos traži trenera: Kandidat broj tri je Srbin, a broj pet bivši strateg Partizana

Olimpijakos će najverovatnije odbraniti titulu šampiona Grčke, blizu je i duple krune, ali to neće biti dovoljno da se sezona u Pireju podvuče kao uspešna. Rezultati u Evropi su ono što peče večnog vladara grčkog fudbala. Zbog toga su ove sezone, češće nego inače padale trenerske glave i već se traži novi komandant za sledeću sezonu…

Olimpijakos je letos upisao neuspeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe, a potom je u Ligi Evrope doživeo bolnu eliminaciju u Ligi Evrope od Bešiktaša. Prvo je ceh platio španski trener Viktor Sančez koji je smenjen letos posle mesec i po dana na klupi. Nasledio ga je Paolo Bento, ali ni on nije izdržao do kraja sezone i smenjen je pred duele sa Bešiktašom. Ekipu trenutno kao privremeno rešenje vodi Vasilis Vuzas. On će ostati na klupi do kraja sezone kada će klub imenovati novog trenera.

Potraga je u toku i nekoliko imena je u opticaju.

Prva želja je francuski stručnjak Remi Gard koji je nekada trenirao Lion i Aston Vilu, a želja je Olimpijakosovog funkcionera Kristijana Karembua. I druga opcija je Francuz. Olimpijakos je razgovarao i sa Filipom Montanjeom koji je nekada radio sjajan posao u Real Sosijedadu, a ove sezone je dobio otkaz u Notingem Forestu.

Ako ne prođe priča sa Francuzima, opcija C je srpski stručnjak. Olimpijakos razmatra i angažman Ivice Jovanovića. On je trenutno bez angažmana pošto je krajem prošle godine dobio otkaz u Al Nasru iz UAE. U Grčkoj je poznato ime jer je radio u Nikiju, Iraklisu i Panahaikiju, ali se najbolje pamti po tome što je kiparski APOEL doveo do četvrtfinala Lige šampiona i stekao status fudbalskog božanstva na Kipru.

Četvrta opcija je Španac Aitor Karanka kojeg je nedavno otpustio Midlzbro, a peta je nekadašnji Partizanov trener Avram Grant sa kojim je grčki velikan pregovarao i 2012. godine kada nije došlo do dogovora pa je Ernesta Valverdea tada nasledio Leonardo Žardim.

