Olivera Jevtić i Kenijac Kipngetič pobednici Beogradskog maratona

Sve skupa trčalo više od 20.000 ljudi

Veličina slova A A A

Beograd ozdvanja u ritmu tabana dok udaraju u asfalt. Muzika za uši Olivere Jevtić, da ne pominjemo sve one silne Kenijce koji kao da su vaspitavani na maratonskim trkama, pa im one prosto pripadaju. Stiven Kipngetič Katam i Olivera Jevtić pamtiće 22. maj 2017. godine kao dan kad su postali pobednici Beogradskog maratona.

Kipngetič Katam je stazu od 42 kilometra i 195 metara pretrčao u vremenu od dva sata, 21 minut i 11 sekundi, iza sebe je ostavio našeg predstavnika Darka Živanovića, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac - Kenedi Kipruto Majo.

Olivera Jevtić je bila najbrža u ženskoj konkurenciji i jubilarni 30. Beogradski marathon završila u vremenu dva sata, 37 minuta i 59 sekundi. Drugo i treće mesto osvojile su Teodora Simović (2:41,45) i Nataša Ćulafić (3:02,40).

"Presrećna sam što sam posle toliko godina pobedila, treći put u karijeri, bilo je teško. Teodora Simović se sjajno držala, terala me na bolji rezultat. Hvala publici, sve vreme me je bodrila. Ovo je najdraža pobeda, pravi "kam bek" na maratonu. Vetar me je omeo da rezultat bude bolji", rekla je Jevtićeva novinarima.

Kad su polumaratoni u pitanju, Makedonac Dario Ivanovski bio je najbrži među muškarcima pošto je deonicu od 21 kilometar istrčao u vremenu od sat vremena i 10 minuta. Drugo i treće mesto zauzeli su srpski takmičari Velimir Bojović (1:10:40) i Marko Ranković (1:11:56).

Atletičarka iz Crne Gore Slađana Perunović drugu godinu zaredom trijumfovala je u polumaratonskoj trci u Beogradu u ženskoj konkurenciji. Perunović je na 30. Beogradskom maratonu slavila u vremenu od 1 sat, 21 minut i 40 sekundi. Drugo mesto u trci na 21 kilometar zauzela je Natalija Grac iz Poljske rezultatom 1:28:28, dok je treća Srpkinja Aleksandra Marinkov 1:30:00.

"Drago mi je što sam odbranila titulu u Beogradu. Spremila sam se na pravi način, jer jurim normu za Svetsko prvenstvo. Zadovoljna sam vremenom, a krivo mi je što nisam imala jaču konkurenciju", rekla je Perunović novinarima posle trke.

Inače, na 30. Beogradskom maratonu trčalo je više od 7.000 trkača. Sve je počelo jutros od 10 sati ispred crkve Svetog Marka kad su znak za start trke dali su legendarni asovi, promoteri prethodnih godina, Rosa Mota, Galina Čistjakova, Bob Bimon, Lase Viren, Majk Pauel, Kevin Jang i Havijer Sotomajer. Neposredno posle glavne trke startovala je i Trka zadovoljstva u kojoj je učestvovalo 20.000 takmičara.

Ovogodišnji maraton održavao se pod sloganom "Maraton spaja".