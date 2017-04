Omladinska liga: Direktor Brodarca hvatao Čukinog igrača za gušu?

Zvezda na minus tri...

Serija od tri pobede okončana je u susretu sa Čukaričkim. Brodarac je ispustio dva boda ili možda bolje reći osvojio jedan, pošto je do izjednačujućeg gola u remiju od 1:1 stigao tek pošto su gosti sa Banovog brda poveli u 93. minutu meča samo da bi bukvalno u poslednjim sekundama ostali bez celog plena.

Kako je Crvena zvezda deklasirala Rad sa 6:1 razlika između vodećeg Brodarca i drugoplasiranog tima Omladinske lige Srbije sada iznosi svega tri boda, a do kraja borbe za Ligu šampiona za mlade ostalo je još šest kola.

Duel Brodarca i Čuke je, međutim, obeležio i jedan incident. Reprezentativni bek Čukaričkog Sava Radić za MOZZART Sport prepričava nemilu situaciju sa poluvremena. Počelo je naizgled nebitnim detaljom...

"Naš golman je sudiji rekao da u jednoj situaciji nije bio ofsajd, a onda je čovek, mislim da je to direktor Brodarca Lita (Dragan Ilić, prim.aut) skočio kraj aut linije i počeo da viče: ’Beži bre, šta ti znaš magare jedno’. Pošto igram desnog beka, bio sam tu blizu i samo sam mu rekao da mi ne vređa saigrače. Dobio sam žuti karton zbog toga", kaže Radić i nastavlja u dahu.

"Na poluvremenu me moj trener zove, prilazim, nisam ništa očekivao, da vidim samo u čemu je problem. A on mi se (Dragan Ilić) onda unosi u lice, hvata me za gušu, za vilicu, i kaže: ’Šta je bilo čupavi?’. Možda je hteo da reagujem i dobijem drugi žuti, odnosno crveni karton. Ostao sam hladnokrvan i tu se završilo. Početkom drugog poluvremena mi je pružio ruku dok sam izlazio na teren... Može otac da mi bude i stvarno nije bilo potrebe za ovako nečim. A moram i da kažem da su igrači Brodarca bili skroz kokretni sve vreme", završava Radić.

Pokušali smo da dobijemo komentar i od druge strane, ali Ilić nije bio raspoložen za priču.

