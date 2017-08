On je skakač, on je atleta, Boldenov “ortak” iz Filadelfije i novi centar Zvezde (VIDEO)

Upoznajte Matijasa Lesora

Veličina slova A A A

Evo ga - novi Zvezdin centar! Matijas Lesor je novi košarkaš crveno-belih. Potpis na tri godine i jedan od poslednjih delova slagalice Dušana Alimpijevića je tu. Kada pogledamo konstituciju ekipa Zvezde u proteklim sezonama jasno je da se veliki teret posla svaljivao na centre. Od Bobana Marjanovića, preko Majka Cirbesa, Vladimira Štimca pa do Ognjena Kuzmića. Pik en rol i spuštanje lopte u “boju” je bilo često. Sada ćemo u reketu Zvezde gledati Lesora. Malo drugačijeg tipa igrača od pomenutih.

Šta možemo da očekujemo od njega?

Prvi utisak je - Zvezda je dovela atletski veoma jakog igrača. Lesor igra na pozicijama četiri i pet, a visok je 205 centimetara što mu u nekim situacijama pravi problem, dok je u drugim prednost. Veoma je skočan, za svoju poziciju jako brz pa se nemojte čuditi ako ga vidite kako trči od kontru od koša do koša.

Zvanično: Zvezda dovela francuskog centra

S obzirom da će u napadima Zvezde verovatno biti dosta pik en rola, Lesor će se tu jako dobro uklopiti. Zna da zagradi igrače na vrhu kapice svojom snagom, a potom ili pravi livadu nižim igračima, ili se spušta ka košu gde atleticizam dolazi do izražaja. Visoke lopte u alej-upu za njega nisu problem. Biće atraktivnih zakucavanja, a to je ono što može da sipa gorivo na vatru koja inače gori na utakmicama Crvene zvezde.

U potrazi za visokim igračem Zvezda je morala da prođe mnogo prepreka, pre svega zato što kvalitetne petice “prve odu” sa tržišta. Lesor je čak bio i u priči sa Brose Bambergom pre nego što se kao opcija stvorila Zvezda koja je uspela da privoli ovog 205 centimetara visokog igrača da dođe u Beograd i bude novo "telo" u reketu koje je prošle godine branio Ognjen Kuzmić koji se preselio u Real Madrid.

Koje su još odlike Lesora?

Dugačke ruke mu omogućavaju dve stvari - dobru odbranu i sjajan skok. Može da izdrži udare protivničkih teškaša na obe strane parketa, da iščačka loptu, pa čak nekada i preseče "živa" dodavanja. U skoku je izuzetan, može se reći da je defanzivni tip igrača više nego ofanzivni.

Nedostatak mu je dobar šuta sa distance (nije pretnja za tri poena) i malo slabije snalaženje kada je lopta kod njega u bržoj igri. Kada napada više igrače od sebe leđima, problem može da bude uguravanje istih pod koš.

Ima dobru odbranu od pik en rola, to je povezano sa "lakim" nogama koje smo pomenuli, tako da se nemojte iznenaditi ako istrči i udvoji plejmejkera na devet metara od koša, pa se vrlo brzo vrati u odbranu. Čak iako zakasni, tu su dugačke ruke za blokadu. Ta agresivnost ga nekada košta brzih faulova i na to mora da obrati pažnju. Takođe, mogao bi da popravi slobodna bacanja.

Gde je do sada igrao, kakav mu je pedigre?

Ovaj Francuz je star 21 godinu, dolazi iz Nantera. Profesionalnu karijeru je počeo 2014. godine u Šalonu, da bi dve godine kasnije potpisao za Nanter. Ovog leta izašao je na draft i izabran je od strane Filadelfije kao 50. pik druge runde. Dolazi u Zvezdu kao osvajač FIBA Evrokupa sa Nanterom. Prošle sezone je odigrao 34 meča za Nanter i imao 57% za dva poena, davao je 10 poena i sedam skokova po meču u proseku.

O njegovom stilu igre možda najbolje svedoče reči pomoćnog trenera Filadelfije Lojda Pirsa, čoveka koji je radio sa timom tokom Letnje lige na kojoj je Lesor bio učesnik. Na jednoj od utakmica, protiv Bostona, Lesor je igrao jako agresivno i snažno u odbrani što se dopalo stručnom štabu Seventisiksersa.

"Poptuno je uznemiravao njihovu igru. To je sjajno za njega. Sedeo je, čekao šansu i cenim da ju je iskoristio. Matijas mora da radi ono što je večeras. Da proizvodi istu energiju. To je njegova uloga. On je vredan, energičan momak. On je atleta. On je skakač. Sada mora da nastavi da pruža igre kao večeras", rekao je tada Pirs. Inače, Lesor je tada u Las Vegasu nastupao u timu sa Džonom Boldenom koji je ovog leta potpisao dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, a potom prešao u Makabi iz Tel Aviva.

Kako će se Lesor uklopiti u Zvezdin sistem?

Pre svega moramo da vidimo dve stvari - kakav će sistem igre postaviti Dušan Alimpijević, odnosno ko će pored Nikole Radičevića biti na mestu organizatora igre.

Alimpijević je u dosadašnjim izlaganjima isticao da je osnovni postulat njegove igre odbrana i da želi da iz toga kreira dalji tok Zvezdine igre (slično Radonjiću), tako da bi barema na papiru Lesorove sposobnosti mogle dobro da se uklope.

Lesoru bi odgovarao plejmejker koji dobro igra “pik”, tako da bi Stefan Jović, da je ostao, bio možda i idealno rešenje za njega. Takav vrsan dodavač bi legao Lesoru kao “kec na deset”. Na poziciji jedan je za sada Nikola Radičević, očekuje se dolazak još jednog plejmejkera, a ostaje da se vidi kakve će on sposobnosti imati i kakav će stil igre forsirati.

Šta je zanimljivo?

Zanimljivo je to što ni Lesor nije ona teška, visoka, klasična petica. Već više igrač koji igra i na četvorki i na petici. Kao i Milko Bjelica (najviše "petica" od pomenutih), kao i Nikola Jovanović. Možda i u nekim opcijama Stefan Janković. Dakle, sve igrači profila četiri na pet.

To nam govori da Zvezda u datom momentu na tržištu nije mogla da odreaguje na drugačiji način, ali i da bismo mogli da gledamo drugačiju Zvezdu sledeće sezone, sa dosta bržom igrom i igrom u tranziciji. Zvezda bi mogla da igra takozvanu “small ball” košarku lišenu krutih i sporih igrača. Ako tako bude bilo, Zvezda će biti izuzetno atraktivna za gledanje. Toliko mladih igrača na jednom mestu svakako garantuje agresiju, eksplozivnost, prodornost i požrtvovanje.

Šta dalje?

Činjenica da je Lesor potpisao na tri godine govori da Zvezda želi da pravi tim na duže staze. Svi igrači koji su došli potpisali su ili na dve ili na tri sezone, što je svakako dokaz prethodno izrečenog. To je, uostalom, i Milenko Topić istakao u razgovoru za naš sajt.

Lesor će imati NBA klauzule po kojima će svakoga leta moći da napusti klub i otisne se preko bare, s tim što bi Zvezda dobila novac za tako nešto. Ova sezona u Evroligi će mu biti debitantska. Mladi igrač je trenutno sa reprezentacijom Francuske gde je naknadno pozvan da odmeni Žofrija Lovernja koji je povredio koleno, ali će se uskoro vratiti u sastav Trikolora.

Sve u svemu, crveno-beli su ovim potezom rešili pitanje centarske pozicije.

Sada se čeka plejmejker.