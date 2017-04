ONE su Liga šampiona i zvezde od miliona! Evropski tron čeka novog vladara

Danas i sutra će u Trevizu snage odmeriti najtrofejniji klub Evrope, dva turska megaprojekta i domaćin koji se nada “prepisivanju” prošlogodišnjeg čuda

Veličina slova A A A

Ono što je Liga šampiona u fudbalu za muškarce, to je Liga šampiona u odbojci za žene. Najkvalitetnije i najatraktivnije klupsko takmičenje u Evropi za sportistkinje. Njegov vrhunac nas očekuje ovog vikenda. U Trevizu danas počinje fajnal for Lige šampiona za odbojkašice. Sa četiri kluba od kojih svaki ima svoje adute za titulu.

Vest koja neposredno uoči takmičenja plasirana u italijanskim i turskim medijima najbolje govori o meteorskom usponu ženske odbojke i ulaganja u nju. Naime, turski Ezačibaši planira da angažuje Fenerbahčeovu ikonu Kim za monstruozan ugovor vredan 3.000.000 evra godišnje! Podsećanja radi, Kim trenutno u Fenerbahčeu inkasira 1.500.000 evropskih novčanica po sezoni...

MOZZART KVOTE, Vakif - Ezačibaši: 1 (1,60), 2 (2,19)

Novac koji se ulaže u ovaj sport polako stiže na nivo ulaganja u nekim košarkaškim evroligašima ili klubovima koji igraju Ligu Evrope u fudbalu. Poslednje analize tržišta kažu da su najbolje svetske odbojkašice duplo plaćenije od najboljih svetskih odbojkaša.

To je najbolji dokaz u kom smeru se razvija ženska odbojka i koliko ozbiljni klubovi i projekti pokušavaju da se domognu najatraktivnijeg među svim - pehara Lige šampiona!

MOZZART KVOTE, Dinamo Moskva - Koneljano: 1 (1,75), 2 (1,95)

Za taj trofej će se danas i sutra u Trevizu boriti domaći Koneljano, turski “drim-timovi” Ezačibaši i Vakifbank, kao i ruski gigant Dinamo iz Moskve. Svi oni imaju realne i moguće šanse da F4 turnir u Trevizu završe sa dve pobede koje bi značile i toliko željeni pehar.

IMOKO KONELJANO

Domaćin fajnal-fora je po kvalitetu možda najslabiji tim na fajnal-foru, ali ta prednost domaćeg terena mu daje džokera kojeg ostale rivalke nemaju. Domaći teren je umeo da bude ogromna prevaga. Uostalom, Kazalmađore je prošle sezone na krilima podrške sa tribina napravio čudo i doneo veliko slavlje italijanskoj publici. Preko 4.000 navijača će biti vetar u leđa popularnim “Pantericama” ovog vikenda... Koneljano osim domaćeg terena, ima i adute terenu.

Sve u vezi ovog kluba je brzo, srećno i iznenađujuće. Pre pet godina su od Parme kupili mesto u italijanskoj Seriji A i od tada pomeraju granice. U Italiji su već uspostavile vladavinu sa titulom prošle godine. Sledeći cilj je Evropa. Već su osvojili Kup i Superkup u Italiji, a u igri su za odbranu titule i het-trika na domaćem terenu, ali ovo je idealna prilika da napadnu evropsku krunu. Ovo je najvažniji vikend u njihovoj kratkoj istoriji.

Ipak, ko zna šta bi bilo da u jeku grupne faze takmičenja nisu saznale relaksirajuću vest da će dobiti organizaciju F4 i direktan plasman na završni turnir. Tada su “visile” u grupi, pa im je ta vest bila psihološka injekcija da opuštenije nastave takmičenje i da pobeđuju znatno rasterećenije.

U polufinalu ih očekuje nepobedivi moskovski Dinamo, ali i prošle sezone je bilo tako kada je Kazalmađore šokirao Dinamo iz Kazanja i potom preko Turkinja osvojio titulu. Simbolike je mnogo sa Kazalmađoreovom titulom, ali kvalitet na terenu pre svega mora da bude najveći adut domaćina.

A tu već nailaze na probleme...

Ekipu su u prethodnom periodu žestoko uzdrmale vesti o povredama Robin de Krojf i Samante Brisio zbog čega se Koneljano jedva plasirao u polufinale nacionalnog šampionata bez dve pomenute zvezde. Sjajna blokerka De Krojf je povredila Ahilovu tetivu, a meksička primačica je povredu zaradila posle udarca u sudijsku stolicu. Bez njih dve to je daleko slabiji tim i sav teret će pasti na iskusnu Fabriciju Ortolani, poljsku tehničarku Skorupu i Amerikanku Fouket. Ako kojim čudom zaigraju De Krojf i Brisio, onda Koneljano ima daleko veće šanse... Italijanski strateg Macanti je već osvajao Ligu šampiona sa Bergamom, pokazao se i u Kazalmađoreu, pa možda nešto izmisli i u Koneljanu...

DINAMO MOSKVA

Kada neki tim sa skorom 8:0 dođe na F4 i kada na tom putu u plej-ofu sa dva puta po 3:0 “pometla” Modenu, onda taj tim ima za cilj samo jednu - titulu! Sve drugo bi bilo neuspeh...

Dinamo iz Moskve je najtrofejniji klub Evrope sa 11 titula. Ali to su davna i slavna vremena. Svih tih 11 titula je osvojeno pre skoro pola veka... Od tada je prošlo mnogo i Dinamo je gladan uspeha. U međuvremenu su bili i ugašeni 12 godina kada nije bilo novca za finansiranje posle raspada SSSR. Vratili su se na odbojkašku mapu 2004. i od tada ziđu sprat po sprat za povratak na evropski presto.

Posle sedam godina su opet na fajnal-foru Lige šampiona i jure rekordnu 12. titulu prvaka Evrope. Odbojakšice Dinama nisu osetile gorčinu poraza u Ligi šampiona, ali imaju i one svoje mane. Protiv najvećeg domaćeg rivala Dinama iz Kazanja su pokazale ranjivost. Imenjakinje iz Tatarstana su im već uzele kup, pobedile ih jednom u ligi, a trenutno je u toku žestok obračun za titulu šampiona Rusije. Dinamo iz Kazanja je u jednom od prva dva meča finalne serije napravio brejk u Moskvi i ima 1:1 pred nastavak serije u Kazanju gde može da zacementira titulu. Posebno bolno za Moskovljanke je što su baš uoči F4 Lige šampiona počišćene sa 0:3 od velikih rivalki iz Kazanja. To nije dobar znak...

A nije ni to što ih u polufinalu čekaju italijanke. Dinamo je po povratku u vrh evropske odbojke nakon gašenja, dva puta sa legendarnom Jekaterinom Gamovom bio na pragu titule koja se tako dugo čeka. I u oba navrata (2007, 2009) su ih Italijanke savladale u finalu posle tajbrejkova. Oba puta Bergamo. Zanimljivo, u tom drugom finalu 2009. je na klupi Bergama sedeo Davide Macanti, a MVP je bila Fabricija Ortolani. Zvuči zabrinjavajuće zar ne? Doduše, tada je i Hrvatica Maja Poljak bila u timu Bergama, a danas je jedna od dve najveće inostrane zvezde u timu Dinama. Fenomenalna hrvatska blokerka juri ovog vikenda čak petu evropsku titulu! Pored nje, Dinamova snaga je sjajna primačica Betanija de la Kruz iz Dominikanske Republike. Uz kontingent ruskih reprezentativki predvođenih sjajnom Natalijom Gončarovom i korektorkom Jekaterinom Kosjanenko, to je ofanzivna sila Moskovljanki koje će udariti na Koneljano. Kada to sve u napadu funkcioniše kako treba, onda tu teško ima odbrane... Šansu sa klupe će čekati naša Aleksandra Crnčević.

EZAČIBAŠI

Prvak sveta napada evropsku krunu! Sasvim normalna ambicija...

Za Ezačibaši ne postoje druge granice osim onih najviših. Samo se titule računaju. Ezačibaši je deo turskog trilinga (Vakifbank i Fenerbahče) koji poslednjih godina ulaže ogroman novac i kupuje praktično sve što vredi u svetskoj odbojci. Oni su kao Real, Barsa i Bajern u fudbalu ili CSKA, Real i Fener u koašrci.

Pomenuti truski klubovi su osvojili četiri od poslednjih šest Liga šampiona. Ezačibaši je pre dve godine posle četiri fajnal-fora bez finala konačno došao do titule prvaka Evrope. Ali to je već zaboravljeno, traži se još jedna evropska titula. U tu svrhu je uložen veliki novac jer je ovaj tim pravljen i plaćen da se popne na krov Evrope. Tim je sada još jači iako nego pre dve godine... Ali i konkurencija je jača.

Ezačibaši je imao probleme da dođe do F4. U grupi su dva puta izgubile od velikog rivala Vakifbanka koji ih čeka danas u polufinalu. Pa su morale težim putem do završnog turnira. I to preko strašnog Fenerbahčea sa najplaćenijom igračicom sveta.

Predvođene Tijanom Bošković, popularne Tigrice su u plej-ofu za plasman na F4 u drugom meču napravile moćan preokret i pružile fenomenalnu partiju za konačan trijumf.

Hercegovačko čudo Tijana Bošković je glavna moć Ezačibašija. Sa 206 osvojenih poena u 12 mečeva, “Tića ubica” je najefikasnija je poenterka od svih odbojkašica koje ćemo ovog vikenda videti u Trevizu. Ujedno je i najubitačnija serverka sa 26 asova u 12 utakmica. Ako već sada nije zvanično, samo je pitanje momenta kada će postati najbolja odbojkašica sveta. I dugo, dugo vremena držati taj status...

Uz Tijanu, tu je možda i najbolji primački tandem u Evropi. Ruskinja Tatjana Košeleva (1.000.000 evra godišnje) koja je peta poenterka Lige šampiona i sjajna Amerikanka Džordan Larson (1.000.000 evra godišnje) koja je kao MVP takmičenja predvodila Ezačibaši do jedine titule pravaka Evrope, pre dve godine.

Ogroman hendikep će biti neigranje povređene blokerke Tajse. Brazilka je protiv Fenera doživela užasnu povredu skočnog zgloba i završila je sezonu. Zato će najveći teret u bloku pasti na američku reprezentativku Rejčel Adams. I naravno, tu je naš genije Maja Ognjenović. Ako ona bude proigravala Tijanu kako to obična zna i ako prijem bude funkcionisao, eto nerešive enigme za sve na F4. Tu je i turska ikona Demir Neslihan koja je veći deo karijere provela u Vakifu, ali je jedini trofej u LŠ osvojila sa Ezačibašijem pre dve godine. Trener Barbolini je prošle godine sa Kazalmađoreom napravio sanzaciju. Sada sa Ezačibašijem nema luksuz igranja bez pritiska. Sada mora da osvoji pehar sa istanbulskim Drim timom! Ako ne uspe, možda to bude i njegov kraj u Ezačibašiju.

VAKIFBANK

Sve što smo rekli za Ezačibaši, važi iza Vakifbak. I više. Turski tim je po mnogima prvi favorit za osvajanje Lige šampiona. Ali prethodni fajnal-forovi su pokazali da favoriti baš i ne prolaze najbolje. Njihov okršaj sa Ezačibašijem je možda i finale pre finala. Moderni El Klasiko ženske odbojke.

Od prethodnih sedam fajnal-forova Lige šampiona, Vakif je igrao na čak čest po čemu je najkonstantniji klub u Evropi. Vakif je već dva puta savladao Ezačibaši ove sezone u grupnoj fazi, ali je pre toga Ezačibaši slavio u bitnijem polufinalu Svetskog prvenstva. Kao i pre dve godine u polufinalu Lige šampiona. Dakle, Vakif ima probleme da pobedi gradskog rivala kada je bitno...

Ali Vakifbank ima Đovanija Guidetija na klupi koji je možda i najbolji trener na ovom završnom turniru. U Vakifu je od 2008. godine i osvojio je sve što se moglo osvojiti. Po nekoliko puta... Do prve titule su Vakif i Guideti stigli sa mitskom Glinkom, a do druge sa našom Jovanom Brakočević kao udarnom iglom.

Sada tu ulogu ima kineska “ubica” Žu Ting.

Letos je nosila Kinu do olimpijskog zlata, sada se očekuje da odvede Vakif na krov Evrope. Sa ugovorom vrednim 1.200.000 evra godišnje, Kineskinja je za dobar deo odbojkaške javnosti broj jedan na svetu. Ona je udarna sila od koje će sve da zavisi u napadu, ali tu su i ostale zvezde. Najbolje turske odbojkašice igraju za Vakif, tu je sjajna holandska korektorka Slutjes, naša Milena Rašić kao jedna od najboljih blokerki na svetu i sjajna primačica Kimberli Hil.

Vakif ima sve što je potrebno za titulu. Ali, imao je i prošle godine kada je doživeo strašan poraz od Kazalmađorea u finalu bez osvojenog seta...

Očekuje nas najbolja ženska odbojka na svetu. Svako može da pobedi svakoga!

(FOTO: Action Images, MN Press)