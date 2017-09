Oni su iz Mančestera, bolje im ne staj na put! Junajted ima Rašforda, Siti Sanea (VIDEO)

Junajted i Siti rutinski odradili mečeve šesnaestine finala FA kupa pobedama od 4:1 nad Bartonom, odnosno 1:2 protiv VBA

Kada igraju dva tima koja dele prvo mesto u Premijer ligi protiv u načelu slabijih protivnika u Liga Kupu onda se očekuje od njih da posao urade bez greške. I upravo je tako i bilo. Mančester Junajted je na Old Trafordu proveravao kako radi municija protiv Bartona 4:1 (3:0), dok je Siti dosta teže rešio gostovanje kod VBA uz pomoć Liroja Sanea - 1:2 (0:1).

Žoze Murinjo je imao priliku da proveri snage sa kojima raspolaže, mogao je i da odmori neke igrače poput Nemanje Matića koji nije bio u protokolu, a mogao je i da vidi na delu raspoloženog Markusa Rašforda koji je postigao dva gola na meču, i to ona prva dva najvažnija.

Ponovo je Markus blistao kao onda kada se probio, pokazao je da ima njuh za pogodak i da će biti od koristi Portugalcu u nastavku sezone. Čak je upisao i asistenciju kod četvrtog gola na meču koji je bio delo Antonija Marsijala.

Junajted je odigrao za publiku, ispratio je protivnika sa četiri gola u mreži, a pored Rašforda i Marsijala publici se dobro predstavio Džesi Lingard sa golom i asistencijom.

Mnogo više problema od Junajteda imao je Siti. Glavni čovek u pobedi Građana nad VBA od 1:2 bio je Liroj Sane koji je bio dvostruki strelac.

Kada je pogodio u trećem minutu meča bilo je jasno da je Siti odradio najveći deo posla. Ipak, potpuni hladan tuš usledio je u 72. kada je domaćin preko Jakoba došao do izjednačenja. U tom momentu je Siti morao da pokaže od čega je sazdan i da li mu je stalo do ovog takmičenja, a to je pokazao ko drugi do Sane.

Primio je loptu na desnoj strani, povukao je do šesnaesterca, povukao u stranu i zakucao loptu pod prečku domaćeg gola. Veoma lep potez za osiguravanje prolaska dalje.

Nije Siti blistao, ali je odradio posao i baš razigrao Sanea. To je možda i važnije od pobede.

Liga kup Engleske, treće kolo:

Utorak:

Aston Vila - Mildzbro 0:2 (0:0)

Bornmut - Brajton (produžetak)

Brentford - Norič 1:3 (0:1)

Bristol - Stouk 2:0 (0:0)

Barnli - Lids (produžetak)

Kristal Palas - Hadersfild 1:0 (1:0)

Lester - Liverpul 2:0 (0:0)

Vest Hem - Bolton 3:0 (2:0)

Vulverhempton - Bristol (produžetak)

Reding - Svonsi 0:2 (0:0)

Totenhem - Barnsli 1:0 (0:0)

Sreda:

Arsenal - Donkaster 1:0 (1:0)

Čelsi - Notingem Forest 5:1 (3:0)

/Kenedi 13, Batšuaji 19, 53, 85, Musonda 40 - Darikva 90+2/

Everton - Sanderlend 3:0 (1:0)

/Kalver Levin 39, 52, Nijase 82/

Mančester Junajted - Barton 4:1 (3:0)

/Rašford 5, 17, Lingard 36, Marsijal 61 - Dajer 61/

VBA - Mančester Siti 1:2 (0:1)

/Jakob 72 - Sane 3, 77/

