Oni su nas odveli na Mundijal: Muslinovih 40, a mesta u Rusiji ima samo za 23...

Ova statistika govori da je selektor od prvog do poslednjeg meča znao šta želi i da nije odustajao od zacrtanog puta...

Eto, dočekasmo i to - gledaćemo Srbiju na Mndijalu u Rusiji! Po drugi put od osamostaljenja i po prvi put na velikom takmičenju posle punih osam godina. Za analize svega urađenog u ovim kvalifikacijama, vaganje, šta je moglo, a šta moralo bolje, kao i ostale "tehnikalije" koje su uobičajene u ovakvim situacijama, biće vremena u narednim danima. Za sada ćemo samo konstatovati ko nas je to odveo na 12. Svetsko prvenstvo - računajući sve države do 1930.

Detaljnim uvidom u statistiku došli smo do zanimljivog podatka. Naime, Slavoljub Muslin spada u selektore koji su koristili najmanje igrača na putu do Rusije. Na ovih deset utakmica u okviru grupe D iskusni stručnjak u igru je uvodio svega 26 fudbalera, a pozivao još 14 njih koji nisu odigrali ni minut. To je ukupno 40 momaka u koje je imao poverenje...

Jedini koji je odigrao svaki minut jeste kapiten Branislav Ivanović - deset utakmica po 90 minuta. Po tom parametru niko mu nije ni blizu. Od defanzivaca među najstandardnije spadaju još Rukavina, Nastasić i Kolarov. Svi opstali uglavnom su se rotirali.

I kod vezista dominiraju četvorica. Bez premca je Dušan Tadić (865), a slede Milivojević, Kostić i Matić. Poslednja dvojica malo su zaostala što zbog povreda što zbog suspenzija...

I naposletku sam špic napada gde je Muslin i najmanje rotirao. Aleksandar Mitrović 713 minuta na deset mečeva i daleko iza još samo Andrija Pavlović i Aleksandar Prijović, s tim što je učinak napadača PAOK-a zaista nemerljiv. Njegov gol večeras i ona asistencija za Mitra u Kardifu - kada smo izvukli nerešno - direktno su nam doneli četiri boda i direktan plasman na Mundijal.

GOLMANI (2): Vladimir Stojković (720), Predrag Rajković (180).

DEFANZIVCI (10): Branislav Ivanović (900), Antonio Rukavina (789), Aleksandar Kolarov (720), Matija Nastasić (630), Jagoš Vuković (386), Nikola Maksimović (338), Stefan Mitrović (216), Ivan Obradović (135), Duško Tošić (103), Filip Mladenović (77).

SREDINA TERENA I OFANZIVNI VEZISTI (11): Dušan Tadić (865), Luka Milivojević (707), Nemanja Matić (617), Filip Kostić (600), Nemanja Gudelj (429), Mijat Gaćinović (186), Adem Ljajić (105), Aleksandar Katai (96), Ljubomir Fejsa (90), Zoran Tošić (20), Nemanja Radoja (13).

NAPADAČI (3): Aleksandar Mitrović (713), Andrija Pavlović (76), Aleksandar Prijović (75).

Pozivani su još bili (ali nisu dobili šansu da zaigraju): Marko Dmitrović, Aleksandar Jovanović, Nemanja Milunović, Miloš Veljković, Nemanja Maksimović, Slobodan Rajković, Nemanja Pejčinović, Miloš Kosanović, Aleksandar Ignjovski, Nikola Stojiljković, Lazar Marković, Uroš Spajić, Uroš Đurđević, Saša Lukić.

Poredeći ovaj ciklus kvalifikacija sa prethodna dva dolazimo do zaključka da je Muslin bio najkonkretniji i da je znao šta hoće. Od početka je forsirao istu formaciju jer je procenio da za tako nešto imamo adekvatne fudbalere. Ispostavilo se - bio je u pravu.

Recimo, kod Siniše Mihajlovića u kvalifikacijama za Brazil 2014. šansu su dobila 32 igrača, a kod Ćurčića i Advokata, dok smo jurili EP u Francuskoj, samo jedan manje. Kada su u pitanju svi koji su pozivani u ta dva ciklusa (i oni koji nisu zaigrali) takođe ih je više nego kod Muslina.

Sada idu one slatke muke za svih onih "10.000.000 selektora". Jer kao po običaju svi Srbi znaju bolje od onoga ko se pita.

Koga povesti u Rusiju?

Samo jedno je sigurno - Slavoljub Muslin je zaslužio da mu verujemo...

