Ono Dejovo u Minhenu... (VIDEO)

Došlo je vreme da film vratimo i do čuvenog prvog polufinalnog okršaja Kupa šampiona između Bajerna i Crvene zvezde...

"Dejane, Dejane, Dejane, kakva radost na Olimpijskom stadionu - olimpijsko veselje Crvene zvezde. Pogledajte kako igra veliki tim"... Gotovo da nema navijača Crvene zvezde koji se ne naježi od glave do pete kada čuje ovaj legendarni komentar Milojka Pantića nakon fenomenalnog pogotka Dejana Savićevića u prvom polufinalnom meču Kupa evropskih šampiona sa minhenskim Bajernom, odigranom na današnji dan pre 26 godina.

Bio je to pravi mat u dva poteza, lopta je nakon reakcije Zvezdine odbrane stigla do Darka Pančeva, ovaj je poslao idealnu loptu u prostor za čuvenog Genija, koji se poput tornada stuštio ka golu Aumana i doneo preokret crveno-belima - 2:1 za jugoslovenskog prvaka usred Minhena.

Zahvaljujući toj pobedi Zvezda se kasnije kroz pakao beogradskog revanša (2:2) plasirala u finale i okitila najvrednijim trofejom u svojoj istoriji koji ju je večno učinio najvećim klubom na ovim našim prostorima...

"Gol u Minhenu je sigurno jedan od četiri ili pet najvažnijih u mojoj karijeri i posebno mi je drag. Darko mi je poslao odličnu loptu u prostor i već prilikom prvog kontakta dao sam for i bio u takvom naletu da Koler nije imao nikakve šanse da me sustigne. Pre šuta fudbal je malo odskočio od zemlje, ali i pored toga poslao sam loptu u mrežu. Kada sad razmišljam o toj pobedi, smatram da je to ravno tome da danas pobedite Barselonu na Nou Kampu. To je bio fantastičan rezultat. Koliko smo bili stabilni kao tim govori i to što smo na Olimpijski stadio istrčali sa sedam igrača koji su imali žute kartone. U takvom dvomeču da niko od nas ne dobije žuti i da svi zadržimo pravo nastupa u Bariju, mislim da nije bilo nimalo lako", prisećao se Dejo ne tako davno u razgovoru za naše medije.

Sve nakon toga, a posebno ono što se dešavalo u revanšu na Marakani deo je najsvetlije istorije srpskog fudbala...