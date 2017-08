Opcija za Zvezdin napad: Stojiljković na zajam, pa otkup od 500.000 evra

Ako ode Ričmond Boaći zamena je spremna

Ričmond Boaći i Aleksandar Pešić u konkurenciji za meč sa Krasnodarom. Obojica produktivni s početak sezone. Prvi na međunarodnoj, drugi na srpskoj sceni. A do kraja prelaznog roka napad Crvene zvezde mogao bi da pojača - Nikola Stojiljković (25).

Povremeni reprezentativac Srbije (doduše, nije se našao na poslednjem spisku selektora Slavoljuba Muslina) izgubio je status prvotimca u Bragi, koja gleda kako da ga se reši i prema pojedinim najavama, čelnici portugalskog kluba su ga ponudili i crveno-belima.

S tim da sam Stojiljković, prenosi Sportski žurnal, ima ponude iz Nemačke (ranije tokom leta dovodio se u vezu sa grčim velikanima Panatinaikosom i PAOK-om) i u ovom trenutku je neizvesno gde će nastaviti karijeru. Ako to bude Crvena zvezda onda će presudnu ulogu u realizaciji posla imati činjenica da je strateg tima sa Marakane, Vladan Milojević, presudno uticao na uzlet Nikole Stojiljkovića. Po dolasku iz Rada, u zimu 2013, bljesnuo je upravo pod Milojevićevom komandom, za dve i po sezone postigao 31 gol za Brđane, posle čega je prodat Bragi za obeštećenje od 700.000 evra.

Ugovor mu važi do 2022, ali na stadionu Kamenolom na njega ne računaju kao prvu opciju. U prednosti su Ahmad Hasan, Erik Moreno i Dijego Soza. U takvim okolnostima, Stojiljkoviću je jasno stavljeno do znanja da traži novu sredinu. Bude li to Crvena zvezda onda je reč o jednogodišnjoj pozajmici. Pretpostavlja se da bi po njenom isteku srpski klub mogao da otkupi njegov ugovor za 500.000 evra.

Velika dilema Vladana Milojevića!

Sve ovo pod jednim veoma bitnim uslovom. A to je prodaja Ričmonda Boaćija. Napadač iz Gane blista ovog leta, već je postigao devet golova na osam utakmica, za njega postoji veliko interesovanje (moskovska Lokomotiva, kao i bundesligaši Hanover i Hofenhajm) i ukoliko bude prodat zamena bi, po svoj prilici, mogao da bude upravo Nikola Stojiljković.

(FOTO: Star sport, MN Press)