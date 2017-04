Opet puca na relaciji Zidan - Hames: Nemam ništa lično protiv njega, ali moram da ga izvedem (VIDEO)

Kolumbijac ponovo ljut, odbio da se rukuje sa šefom struke, besneo na klupi...

Real pobeđuje, ali u Realu mira nema. Za nespokoj su se u sredu veče postarali Hames Rodirigez i Zinedin Zidan, pa se umesto o het-triku Alvara Morate i sjajnoj partiji Marka Asensija, madridski mediji u izdanju od četvrtka bave obnovljenim sukobom šefa stručnog štaba i „desetke“ Madriđana.

Lider Primere je slavio 4:2 na gostovanju Leganesu, sačuvao dva boda više (ima i utakmicu manje) u odnosu na Barselonu, ali je gestovima pokazao da unutar tima vlada loša hemija. Najbolje se to videlo u 72. minutu, kad je Francus povukao sa terena kolumbijskog vezistu, koji je „poludeo“ zbog još jedne izmene i to jasno stavio do znanja svom šefu. Prvo, time što sa njim nije hteo ni da se pozdravi (za razliku, recimo, od Matea Kovačića nešto kansije), a samo nekoliko sekundi kasnije bes je iskalio na klupi za rezervne igrače, šakom udarajući o jednu od stolica.

Sve se dešavalo iza Zidanovih leđa, saigrači su pokušali da ga smire, ali po svemu sudeći nije vredelo, jer je Hames ljutito napustio stadion, odbijajući bilo kakav razgovor sa predstavnicima medija.

Umesto njega, vatru je pokušao da ugasi sam Zinedin Zidan.

„Nismo pričali, ali prirodno je da svaki igrači želi da bude na terenu po 90 minuta. Ovakve stvari se dešavaju. Često ga izvodim, zato što je napadački orijentisan i dosta se troši u ofanzivnim akcijama, radi dosta za ekipu, kao, na primer Karim Benzema. Zadovoljan sam Rodrigezovim partijama i razumem gnev i ljutnju koju pokazuje prilikom izmena, ali morate i vi da razumete mene, jer povlačim poteze u interesu tima. Sve je to normalno. Nemam ništa lično protiv Hamesa. Naprotiv“, rekao je Zidan.

Inače, ove sezone Hames Rodrigez je počeo samo 15 utakmica u dresu Reala. Zamenjen je čak deset puta. Možda je gnev opravdan, ali možda je i Zinedin Zidan „malo veće“ ime od njega, pa mu se nema šta prigovoriti.

Zar ne?