Oproštaj kapitena: Ako je ovo uspeh srpskog rukometa...

„Svako prvenstvo ista stvar - zasiti se čovek“, najavio Petar Nenadić povlačenje iz državnog tima

Šest utakmica, samo jedna pobeda. Još jedno razočaranje za naš rukomet. Uprkos velikim očekivanjima, Orlovi su prizemljeni u Hrvatskoj i skresanih krila vraćaju se u Srbiju. Po svoj prilici sa poslednjeg velikog takmičenja na kome je dres državnog tima dužio Petar Nenadić.

Kapiten reprezentacije je, kao većina igrača, bio razočaran izdanjima u Splitu i Zagrebu.

„Svako prvenstvo ista stvar. Isto sve. Ako je ovo uspeh za naš rukomet, onda dobro. Jedino mi je drago što je dosta mladih igrača dobilo priliku i što su se Cupara i Jovanović pokazali“, prokomentarisao je Nenadić.

Još posle prve faze nagovestio je da mu je ovo oproštaj od reprezentacije. Tad je ostavio dilemu da li privremeni ili trajni. Posle poraza od Belorusije (27:32) nije mogao da potvrdi, ali se na osnovu odgovora može zaključiti da više nema motiva.

„To je to. Nema šta, 12-13 godina istih stvari. Zasiti se čovek. To je to“.

Konkretno: oproštaj ili pauza?

„Ne znam još ništa. Ne mogu da kažem. Nije ni tema, ni vreme, a ni mesto“, poručio je Nenadić.

Njegov saigrač Žarko Šešum pojasnio je razloge poraza od Belorusa:

„Opet smo ušli u crnu ruk desetak minuta, gde se vidi zašto su top ekipe - top. Kazne te za čas. Negativno je što nam se neke stvari stalno ponavljaju“, kaže Šešum.

Jedina povoljnost koji smo izvukli sa Prvenstva Evrope je činjenica da ćemo u baražu za Prvenstvo sveta biti u grupi nosilaca.

„Ne znam ni ko su mogući protivnici... Nemam ni želja. Daj Bože da nam bude najlakši rival“, iskreno će Šešum.

(FOTO: Action images)