Oproštajni intervju Božinova: Partizan me izvadio iz kanala! Rastajemo se kao gospoda, a vidimo u maju

„Nije to bilo toliko loše“, kaže iskusni napadač, žaleći što nije postigao gol Zvezdi, uveren da će njegovi doskorašnji saigrači osvojiti titulu

Drhti glas Valeriju Božinovu. Od suza se suzdržao, ali – kako kažu, i one su OK – umalo da iskusni napadač i zaplače na zvaničnom rastanku od Partizana.

U izjavama protkanim emocijama trudio se da pronađe odgovarajuće reči kako bi opisao koliko mu teško pada sporazumni raskid ugovora sa crno-belima, zadržavši svest da je to rešenje najbolje posle saznanja da neće biti u prvih 11 ekipe Marka Nikolića.

„Partizan može da promeni Božu. Ili nekog drugog igrača. Njih stotine. Hiljade. A niko od nas neće, niti sme, da menja Partizan. To je velikan, kao što su Juventus, Sporting, Mančester Siti... Bolje da se rastanemo kao gospoda, nego da mučimo jedni druge eventualnim ostankom“, obrazložio je Božinov za MOZZART Sport, u jednom od poslednjih obraćanja srpskoj javnosti.

Gospodski potez za kraj: Božinov oprostio sva dugovanja

Bez obzira na male nesporazume sa upravom poslednjih sedmica, 31-godišnji fudbaler visokom ocenom vrednuje jednoipogodišnji boravak u Humskoj 1 (67 utakmica, 23 gola, 13 asistencija).

„Kad je moja karijera bila „u kanalu“, Partizan je pritekao u pomoć, pružio mi ruku i izvukao me. To se ne zaboravlja. To mora da se ceni. Kao što sam se ja vezao za ovaj klub, za grad, upoznao sjajne ljude, zavredeo poštovanje navijača iako sam stranac, bio u fantastičnim odnosima sa saigračima, trenerima, rukovodiocima, čak sam i običnim ljudima na ulici bio simpatičan, valjda... Hvala svima, od srca. Nije to bilo ni toliko loše: prošle sezone bio sam najbolji strelac ekipe, igrali smo grupnu fazu Lige Evrope, minut nas je delio do dvomeča sa Liverpulom, osvojili smo Kup...“

Sa sportskog aspekta, ipak, nije ispunio sve ambicije.

„Priznajem, jedino mi je žao što nisam dao gol Crvenoj zvezdi. Odigrao sam četiri večita derbija i nisam bio strelac, mislio sam da ću tu želju ostvariti na proleće, ali život je takav. Znam da moji saigrači imaju dobru atmosferu, odličan tim, kvalitet i da će vrlo brzo, za tri kola, pokazati da su jači od komšija. A ja ću biti tu negde, u meni će sigurno imati najglasnijeg navijača i odanog druga. Daće Bog da se pred kraj maja vratim u Beograd, da zajedno proslavimo titulu“.

Gotovo: Božinov otišao iz Partizana

Posebnu zahvalnost popularni Boža uputio je Marku Nikoliću, ne samo zbog toga što mu je dozvolio da trenira sa ekipom do pronalaska novog angažmana.

„Gospodin. I kao čovek i kao trener. Kao neko ko je prošao dosta toga u karijeri, kažem vam: biće Marko trener za veliki klub u inostranstvu. Samo, pre toga, neka osvoji titulu i uvede Partizan u Ligu šampiona. A ja ću doći da gledam jednu od tih utakmica“, uz osmeh je zakčljučio Valeri Božinov, koji je gestom da oprosti dugove i odrekne se plata koje su mu sledovale do kraja sezone zacementirao svoje mesto u srcima Grobara.

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: Star Sport)