Mačvanov raport: Opšti utisak? Pristojno... Mladi igrači su zalog za budućnost

Rezime prve runde kvalifikacija, iz ugla kapitena Milana Mačvana

Srbija je ispunila cilj zacrtan uoči početka kvalifikacija - u tefter su upisane dve pobede, što je upotpunilo kompletan doživljaj prvog reprezentativnog okupljanja usred sezone. Austrija i Gruzija su precrtane, selektor Aleksandar Đorđević je zadovoljan onim što je mogao da vidi, a cela ekipa pokazala je da ništa ne može da nadjača želju da se grb na dresu odbrani časno.

Kao kapitena i predvodnika ove generacije, pitali smo Milana Mačvana za opšti utisak o svemu što je ekipa prošla tokom prethodnih pet dana?

"Opšti utisak? Prikazali smo se u pristojnom svetlu. Protiv Gruzije je moglo i bolje, pogotovo u odbrani, gde je trebalo da koristimo 'male' faulove bolje. Ali ne treba ni očekivati previše, jer smo se skupili samo nekoliko dana uoči prve utakmice. Mladi igrači su zalog za budućnost, dobro je što smo ih uveli u reprezentaciju, da mogu da igraju. Imaće priliku još da igraju, novo okupljanje je u februaru, verujem da će im to mnogo značiti. Biće im to i podstrek da se još bolje pokažu u klubovima. Sigurno će dobiti na samopouzdanju i da će napredovati na ovakvim okupljanjima", jasan je Mačvan.

Iskusni krilni centar tvrdi da je najvažnije videti mlade igrače kako se podižu u stiču preko potrebno iskustvo.

"Svako novo okupljanje biće sve lakše, s obzirom da će više poznavati sistem i stil igre na kojem selektor insistira. Pokazaćemo da ćemo biti bolji u februaru, a napredak ćemo ostvariti iz akcije u akciju".

Ipak, nije krio Mačvan koliko je cela situacija oko početka kvalifikacija - čudna i nesvakidašnja.

"Jeste čudno. Okupljamo se usred sezone... Po prvi put se susrećemo i sa ekipama tog nivoa, kao što je, na primer, bila Austrija u petak. Mi protiv ekipa poput Austrije, Holandije i ostali što su bili u kvalifikacijama nismo igrali ranije. Oni su protiv nas igrali maksimalno motivisani, što od nas iziskuje da budemo koncentrisani, jer možemo sami sebi napravimo problem ako ne budemo. Pogotovo na strani, jer kod kuće imamo podršku navijača, igramo dobro, šutira se bolje nego na strani. Utakmice koje slede u Nemačkoj i Austriji moramo da odigramo bolje, kako bismo dobili obe, što bi bilo dragoceno za nastavak kvalifikacija i prenos bodova".

Bez obzira na sve, ponajviše činjenicu da sastavu nedostaju oni najbolji, Mačvan je siguran da će Srbija iz cele priče izvući samo ono najbolje.

"Svaki od ovih igrača je zaslužio poziv u reprezentaciju, počev od Ilije Đokovića koji je igrao odlično za univerzitetski tim, pa preko Pena, Radanova, Marinkovića, koji su zalog za budućnost. Jako mi je drago da smo počeli da ih uvodimo u seniorske vode, a kada bude došlo vreme da preuzmu liderske uloge, biće spremni jer će biti bogatiji za ovo iskustvo igranja u dresu nacionalnog tima".

U obe utakmice selektor Aleksandar Đorđević imao je najviše poverenja u svog igrača i u minhenskom Bajernu.

"Bolje što me nije štedeo, bolje što smo igrali. Rekao sam to i kada sam došao, nisam umoran. Umor je stanje uma. Moj um je zasad svež, videću koliko ću izdržati. Čeka nas, doduše, paklen ritam kada se vratimo i četiri utakmice u osam dana. Ključ za nastavak sezone biće upravo u tome da pobedimo sve četiri utakmice i ja sam spreman za to. Već u utorak se vraćamo nazad".

Za kraj, malo i o samoj utakmici sa Gruzijom...

"Oni su napadački odigrali jako dobro. Nismo dobro čuvali liniju za tri poena, trebalo je da izlazimo agresivnije na šut. Pošto ih je krenulo dobro već u prvoj četvrtini, bilo je nemoguće iskontrolisati sve. Njima i petice i četvorke šire na šut za tri poena, Majkl Dikson pravi razliku. Ali mi smo uspeli da ubacimo loptu pod koš, napravimo razliku i prelomimo utakmicu".

(FOTO: Star Sport)