Optimizam direktora Partizana: Imamo najbolji tim u Srbiji! Finansijski smo stabilni

„Nećemo da dozvolimo da nas bilo ko ucenjuje“, poručio Miloš Vazura

Optimisti su na Marakani, što se moglo zaključiti po rečima Zvezdana Terzića, ali optimisti su u Humskoj. Na reči prvog operativca Crvene zvezde („Mnogo smo bolji od Partizana“), možda i nesvesno se nadovezao direktor crno-belih Miloš Vazura.

Mladi funkcioner kaže da Partizan u ovom trenutku ima ubedljivo najbolji tim u Srbiji i što je još važnije da je klub finansijski bezbedan do maja.

„Ima raznih priča, jedno je sigurno – imaćemo finansijsku stabilnost. Sad smo pustili platu, obezbedili izvore finansiranja do maja. Cene igrača koji trenutno koštaju od dva do pet miliona evra, skočiće do leta mnogo više. Tvrdim: imamo najbolju ekipu u Srbiji. Ako je sačuvamo – na dobrom smo putu da osvojimo duplu krunu“, rekao je Miloš Vazura, a njegove reči prenosi Sportski Žurnal.

Postojale su indicije da će crno-beli realizovati bar jedan veliki transfer ove zime. Najbliži odlasku bili su Nikola Milenković i Nemanja Mihajlović. Na kraju posao nije finiširan.

„Svedoci smo da iz Srbije niko nije otišao. Prošle godine, prodali smo samo Abubakara i Ninkovića. Nisu to bile velike cifre, ni približne onoj od pre dve zime za transfer Škuletića. Postavili smo prioritet – da sačuvamo tim, najbolji u Srbiji.“

Tačno je da je Partizanu potreban novac, ali to neće uticati na pregovaračke moći srpskog vicešampiona. Bar tako tvrdi Miloš Vazura.

„Za Mihajlovića smo odbili 1.650.000 evra. Smatramo da je to jako malo novca, Neca vredi više. Upravo sam razgovarao sa njim, verujem da će da se izbori za mesto u timu. Bolje se oseća nego jesenas. Nismo u situaciji da nas neko ucenjuje, da pristajemo na manje cifre“, dodao je Vazura