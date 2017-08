Opušteni Rafa i sunarodnik u usponu

Nadal je najjače ime na žrebu, a prvo mesto je ponovo njegovo od ponedeljka bez obzira na rezultat

Veličina slova A A A

Rafael Nadal i Albert Ramos ukrstiće rekete u okviru 3. kola Mastersa u Sinsinatiju. Rafa je nastavio savršen niz s Gaskeom i došao do 15. pobede u isto toliko susreta. Opet se pokazalo da Francuz jednostavno ne zna kako da ugrozi Španca. Zato ne čudi samo jedna dopuštena brejk lopta i dve trećine osvojenih poena na riternu drugog servisa.

Španac može da igra opušteno. Najjače je ime na žrebu, a prvo mesto je ponovo njegovo od ponedeljka bez obzira na rezultat.

"Radim svaki dan kako bih igrao sve bolje, to je najvažnije. Sad me čeka još jedan opasan protivnik, ali verujem u sebe. Dobro treniram u zadnje vreme i to se mora videti na terenu".

Protiv sunarodnika u usponu ima 3:0 u susretima bez izgubljenog seta.

MOZZART KVOTE

(1,07) Rafael Nadal - Albert Ramos (6,80)

Ramos je posle nekoliko slabijih izdanja na betonu vezao pobede i pokazao da visok renking nije slučajan. Iako je ostao bez brejk lopte u prvom setu protiv Milera, u ostala dva nije dao šansu iskusnom suparniku. A svoju jedinu u trećem setu je iskoristio.

Protiv Top 10 društva ima skor od pet pobeda i čak 29 poraza, ali dve pobede su od ove sezone. Iako na betonu nije toliko opasan kao na zemlji, pre dve godine je dobio Federera u Šangaju, što je u tom trenutku bilo veliko iznenađenje.

SINSINATI (mečevi imaju "klizna vremena")

Petak

19.00 Krijos - Karlović 3:4 *prekinuto

19.05 Nadal - Ramos

20.30 Dimitrov - Sugita

22.00 Izner - Donaldson

Subota

01.05 Tim - Ferer

(FOTO: Action Images)