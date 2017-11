Đorđević: Da li će dolaziti još neko? Ne znam koliko je pametno... Mlađima neću da stavljam još 20 kilograma na leđa

"Možda dovesti nekog iz starog sistema, ali opet... Dovoditi nekog zbog dan i po je malo problematično, jer moramo da poštujemo i klubove i njihove obaveze", kaže selektor Orlova

Srbija je u niskom startu i spremno čeka početak kvalifikacija za Mundobasket. Iako su se okupili juče, reprezentativci Srbije već su odradili dva uvodna treninga, gde je selektor Aleksandar Đorđević pokušao da objasni celom timu sve što treba uoči otvaranja novog reprezentativnog poglavlja.

Selektor je konferenciju za štampu u dvorani Aleksandar Nikolić počeo sa opštim očekivanjima uoči prvog reprezentativnog prozora.

"Ne znam odakle da krenem i ne kažem ono što već nije rečeno. Shvatamo šta je pred nama. Utakmica je najvažnija, mi na to tako gledamo. U ovom kratkom periodu moramo da dođemo do, koliko je to moguće, automatizma, da odigramo dobro protiv Austrije. Svaka sledeća utakmica je najvažnija i to je ono čime se vodimo", kaže Đorđević i nastavlja:

"Treba nam jaka pomoć publike, pogotovo momcima koji su mlađi, novi. Mnogi od njih su došli sa određenim očekivanjima, posebno individualnim, a najvažniji je rezultat. Izazov je veći, jači, moramo da odgovorimo na najbolji način. Uvek postoji razlika između pobednika i onih drugih. Oni drugi uvek nađu razlog, pobednici izađu na teren i nađu rešenje".

Prvi sam spreman da uradim sve što Đorđević kaže: Minut - minut, ni minut - ni minut!

Jedno od novinarskih pitanja glasilo je - da li u ovom timu među novajlijama ima ozbiljnih kandidata za dres Srbije u budućnosti?

"Oni su zato ovde, jer na njih računamo, u našim sveskama i analizama su dugo vremena. Kao što sam rekao i letos pred Evrobasket - igraće oni koji mogu i žele da igraju za reprezentaciju, tako je i sada. Znamo da su neki povređeni, neki dolaze do svoje igre, ima još igrača koji su kandidati. Njima sam isto rekao – vi ste reprezentativci Srbije u svakom pogledu".

Malo o prvom takmacu u kvalifikacijama - Austriji.

"Apsolutno sa najvećim mogućim respektom ulazimo u meč. Kod nas u stručnom štabu se zna ko šta radi i kakvi su čiji zadaci. Spremili smo svaki mogući video za skauting, individualne karakteristike. Imamo spremno i šta ćemo igrati na prvoj utakmici, zavisno od situacija. Daćemo sve što je moguće da pobedimo".

Govorio je Đorđević i o problematici samih kvalifikacija, u odnosu na same igrače.

"S druge strane, ne želimo da opteretimo igrače s previše informacija. Preterano ili mnogo nformacija može da bude kontraproduktivno. Ukoliko im napunimo glave informacijama, možemo da dođemo u problem da izgube najveći kvalitet – instikt i talenat. I mi se susrećemo sa ovim novim sistemom i svaki sledeći put biće lakše i bolje. Sve su to stvari o kojim stalno razmišljamo. Oni su profesionalci i u opisu im stoji – košarkaš. Oni na terenu morati da pokažu šta znaju. Ne treba odmah najviše, nego dovoljno da se dođe do pobede", rekao je Đorđević i nastavio:

"Moramo da im opustimo ambijent, a molim javnost da ima strpljenja prema igračima. Svi mi moramo da budemo zreli i pametni. A njih da pustimo da igraju košarku. Tu je najlepša strana ove priče".

Povela se i polemika oko toga da li treba zvati "pojačanja" za drugu utakmicu?

"Ovi igrači su sada tu, za sledeću utamicu – videćemo. Ova dva dana bitna su kao dva meseca. Ne znam da li je to dobra stvar, da zovemo nove igrače za dan i po. Možda nekog ko poznaje sistem. Ali, opet, moramo da poštujemo i klubove i njihove obaveze. Od ovih 14 igrača koji su tu - 12 će izaći na teren i oni će braniti boje Srbije. Moramo da imamo profesionalnu odgovornost i prema klubovima. Zatečeni smo u smislu jer nismo znali kako da krenemo, svaki sledeći put biće lakše. Imamo odlične uslove, Savez je omogućio sve da imamo odlične uslove za rad i hvala im na tome, kao i klubovima na razumevanju. Postoji i problematika koja se rešava uz razumevanje. Klubovi imaju svoje ciljeve, zadatke i obaveze, s te strane i postoji problematika. Ali, zahvalan sam mom klubu koji je našao razumevanje".

Takođe se pričalo i da li je ovo početak smene generacija, s obzirom da je naredno veliko takmičenje tek za dve godine?

"Igrači imaju kvalitet, neki su u boljoj, neki u lošijoj formi, ali to nije toliko relevantno u ovom trenutku. Što se tiče smene generacija, to je uvek vizija i treba da se radi planski. Imamo još dosta lufta da odradimo šta treba sa igračima koji su radili poslednje četiri godine. Ovi novi moraju ozbiljno da se nametnu i da igraju dobro da bi zamenili ove stare".

Upitali smo i kakvo je zdravstveno stanje dvojice reprezentativaca - Vladimira Lučića i Stefana Jovića?

"Lučić ima još nekoliko meseci rehabilitacije sigurno, ići će u decembru u centar van Minhena, on će biti u procesu rehabilitacije, nije skinuo čizmu. Jović je odigrao utakmicu prošlog vikenda na svoj rizik. Imao je povredu ručnog zgloba, skinuo je longetu za utakmicu i vratio je posle meča, još pet dana mora da prođe da bi dobio zeleno svetlo. Sa pola treninga je uspeo da da svoj doprinos. Nažalost, i dalje ima problema sa driblingom i dodavanjem zbog ruke, a on je igrač koji u ovom trenutku koji bi svima nama značio i te kako".

Govorilo se takođe i o Vladimiru Štimcu i njegovoj nedavnoj odluci da ode u reprezentativnu penziju.

"Štimac je već u svlačionici obavestio sve nas o svojoj odluci. To je izgleda u modi i to mi se ne sviđa. Moramo da shvatimo, da prihvatimo njegovu odluku. Hvala mu od svih nas, svaki put je bio spreman da pruži 100 odsto, on je veliki primer odnosa sprskog igrača prema dresu reprezentacije. Svojim zalaganjem, radom napravio je veliki napredak u svojoj karijeri. Velike pohvale za to".

Na kraju, malo i o novim igračima i mogućem pritisku koji bi mogli da osete zbog nastupa u reprezentaciji.

"Ne treba da stavim još dvadesetak kilograma na njihova leđa. Treba da skinemo breme koje nosi dres Srbije. Oni sve to razumeju. Svi imaju veliku želju".

Identičnog razmišljanja je i kapiten Orlova - Milan Mačvan.

"Mnogo nam je drago da smo se opet okupili. Na nama je da se što bolje spremimo za mečeve sa Austrijom i Gruzijom. Nisu nimalo naivni protivnici kao što se na prvi pogled možda čini. Verujem da će, kako vreme bude prolazilo, biti lakše s obzirom da ima dosta igrača. Mladi igrači su svesni ozbiljnosti i situacije u kojoj se nalazimo. Nisu bez iskustva. Neće biti problema da se uklope i da se prikažu u najboljem mogućem svetlu", kaže iskusni krilni centar.

