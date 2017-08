Đorđević: Kod Nedovića čekamo nove rezultate sa rezonance, oko Simonovića sve znate! Tražimo nova rešenja u oba polja

“Osim Nedovića i Simonovića nema više ozbiljnijih problema. S Nedovićem je situacija takva da čekamo 14. ili 15. avgust, dakle kraj turnira, kako bi se uradila i druga magnetna rezonanca“, kaže selektor Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije vratila se sa Kopaonika, gde je poslednje dve sedmice gradila formu za predstojeći Evrobasket (31. avgust – 17. septembar). Pre samo šampionata Starog kontinenta, svetskog i olimpijskog vicešampiona očekuju i tri pripremna turnira (Beograd, Hamburg, Atina), a prvi je upravo u dvorani "Aleksandar Nikolić", gde će se Srbija sastati sa Grčkom (subota, 21.00), te Crnom Gorom (nedelja, 21.00).

Selektor Aleksandar Đorđević najavio je da će svi igrači koji se trenutno nalaze u kombinaciji za put u Tursku imati priliku da zaigraju na turnirima koji dolaze, te da će se onda odlučivati o tome ko putuje u Istanbul.

"Igrači su u dobrom ritmu i s takvim raspoloženjem napustili su Kopaonik. Kao što znate Raduljica još nije u punom ritmu, trebalo bi danas da odradi prvi timski trening, da vidi kako ide oporavak od problema sa kolenom koji ima. Probali smo da isti rešimo u hodu, nadam se da ćemo uspeti", poručio je Đorđević i dodao:

"Osim Nedovića i Simonovića nema više ozbiljnijih problema. S Nedovićem je situacija takva da čekamo 14. ili 15. avgust, dakle kraj turnira, kako bi se uradila i druga magnetna rezonanca. Pa da vidimo u kakvom je statusu i da li će moći da se spremi i krene s nama. To je ono što mi je u glavi sada. Što se Simonovića tiče znate kakva je situacija s prstom".

Šef stručnog štaba istakao je da uprkos svim problemima ne želi mnogo toga da menja.

"Normalno je da tražimo neka nova rešenja, napadačka i odbrambena, verujem da ćemo u hodu doći do rešenja. Pravimo taktičku matematiku i pre nego što krene problem. Mi radimo na tome da se problemi sa povredama iskorene, da uopšte i ne postoje".

U odsustvu selektora Grčke Kostasa Misosa, koji je iz opravdanih razloga bio odsutan sa konferencije (trening), na Đorđevićeve reči nadovezao se i selektor Crne Gore Bogdan Tanjević. Koji nije samo komentarisao dešavanja u evropskoj i svetskoj košarci i situaciji koja muči praktično sve reprezentacije na Starom kontinentu.

"Moram da počnem konferenciju malo drugačije nego inače. Nedavno, kada je bila sahrana Ranka Žeravice, bio sam sav skrhan. On i Bora Stanković su ljudi koji su najzaslužniji za moj trenerski i košarkaški rast. Uhvatila me je muka i želeo sam tada da dođem do Bore Stankovića i pozdravim ga. Nažalost, nisam uspeo, pa smo se čuli naredni dan. Ja sam se javio, a on mi je samo rekao: 'Ostale su ti Makedonija i Bugarska'. Mislio je, naravno, na reprezentacije koje nisam trenirao ovde u regionu", započeo je Tanjević.

A onda i o samom Trofeju Beograda…

"Jako sam počašćen da igram sa ovim košarkaškim velesilama. Što kaže narod - pravi orah da isprobaš zube. Mi smo se dobro pripremili, koliko se to može. Jedan deo tima je trenirao već od 10. jula, 16-17 igrača, ostali su se priključili kasnije, tako da smo spremni. Iz prošle godine smo igrali utakmice u identičnom sastavu, tako da ne moramo da igramo mnogo pripremnih turnira".

O očekivanjima pred Evrobasket:

"Očekujem da se uhvatimo za gušu sa svima. Ambiciozni smo, ekipa je vrlo dobra, podigli smo sistem na evropski nivo i igramo košarku koja je sada aktuelna. Imam tri centra koja su jako dobra, mogu i zajedno da budu na terenu, jer ne delim ih na centre i krilne centre. Verujem da ćemo dobro da igramo ovde, ali nećemo mnogo da izlećemo. Jer, želja nam je da počnemo da hvatamo pravi ritam oko desetak dana pre početka Evrobasketa".

I selektor Aleksandar Đorđević imao je reči hvale za svog starijeg kolegu.

"Meni je čast da sedim pored legende svetske košarke. Iz dubine duše i srca mnogo hvala njemu i kolegama koje su nas uputili na pravi put. Lična i profesionalna zahvalnost. Hteo sam da pozdravim obe reprezentacije kao naše drage goste, osećamo veliku bliskost sa oba naroda i verujemo da će se to videti i na tribinama".

Malo reči i predstojećim rivalima na turniru Trofej Beograda.

"Crna Gora se diže brzinom svetlosti i to sve zahvaljujući Bogdanu Tanjeviću. Ići će na pobedu protiv svih i svakog. Grčka je jedan od favorita za medalju na Evrobasketu. Ima nesvakidašnjeg talenta Janisa Adetokumba koji će svima praviti problem. Mnogo teške provere u ovom trenutku za nas, jer nismo imali prilike da igramo osim u Kraljevu. Biće problema zbog adaptacije na klimatske uslove, vreme je ludo i ne odgovara nikome".

Novinari su upitali Tanjevića šta misli o svojoj grupi za Evrobasket, gde su najveći protivnici Španija i Hrvatska, ali i potencijalnim favoritima iz senke? I, da li u toj grupi vidi i Crnu Goru?

"Jako poštujemo sve, sve je moguće. Kada budemo igrali sa Španijom, mi ćemo da pružimo sve od sebe da ih pobedimo. Belgija bi mogla da bude iznenađenje, Letonija takođe. Zamislite njihov tim koji ima Porzingisa, pa sve one šutere. Treba to izdržati. Jedan od potencijalnih rivala u drugom krugu, ako prođemo, mogla bi da bude i Srbija. Svi napreduju, svi ulažu mnogo u svoje timove", kaže Tanjević.

