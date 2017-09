Đorđević nema dilemu: Najbolji osećaj otkako sam preuzeo tim!

"Izuzetno sam ponosan na svoje igrače"

Nije bilo nimalo lako, ali pobeda je - pobeda! Srbija je slavila u borbi nerava protiv Letonije i napravila veliki korak napred ka osvajanju prvog mesta u grupnoj fazi Evrobasketa!

Mada je Evropsko prvenstvo tek počelo, a trijumf izvojevan uz ogroman angažman kompletnog tima, Aleksandar Đorđević tvrdi da je osećaj neverovatan.

"Ljudi, ovo je odlična ekipa, za koju imam ogroman respekt. Zbog toga je ovo izuzetno bitna pobeda za nas. Jako, jako, jako sam ponosan na svoje igrače! Izuzetno sam ponosan na način do kojeg su stigli do pobede i kako su se ponašali u presudnim trenucima. Znate da volim da ih pohvalim, ali način na koji smo izborili pobedu. Jako sam ponosan! Ovo je možda i najbolji osećaj otkako sam preuzeo ovaj tim", siguran je Đorđević.

Potom je ušao u dublju analizu utakmice.

"Naša adaptacija na njihovu igru spolja, na njihov šut. Oni izuzetno dobro kontrolišu loptu, jako dobro šutiraju iz pune brzine, svi trče kontranapad jako dobro. Šutirali su dobro za tri poena, ali smo mi apsolutno zaslužili pobedu. Kada smo uspeli da odgovorimo na te izazove, da problem iz prve četvrtine svedemo na minimum, onda smo uspeli da stignemo i do naše igre", ističe Đorđević i nastavlja:

"Ne možemo toliko da se oslanjamo na naš napad kao u ovom meču. Bez obzira što i mi možemo da igramo brzo, znamo da pogodimo, što imamo talenta i veru u sebe. Ali, 92 poena nije nešto čemu težimo. Više gledamo na onih 82 primljenih koševa, jer nam je želja da svedemo taj broj na nekih 70 poena. Tu moramo da tražimo našu snagu".

Imao je Đorđević i određenih kritika na račun celog tima, a posebno igrača sa klupe.

"Još više tražim od igrača koji ulaze sa klupe. Ne možemo za kratko vreme koje provedu na terenu da uđu u jednu, drugu, pa i treću vezanu grešku. Nebitno da li je ona napadačka ili odbrambena. To ne sme da nam se dogodi. Svi moraju da razmišljaju o stvarima kojim mogu da doprinesu timu. Pre svega, odbrambeno, da ne bude grešaka, a onda u napadu šta dođe - dođe".

Ukazao je selektor i šta treba popraviti.

"Preciznije u napadu, neka dobra rešenja, da dođemo do naše sigurnosti u napadu, da znamo šta hoćemo sa bilo kojom petorkom. To bi bio napadački cilj, a odbrambeno uvek mora i može bolje. Na ovom nivou moramo da se pobijemo sa rivalom, da ispravimo sve sitne greške i ne dopustimo da se ponavljaju. Da ne ostane toliko slobodnih igrača na šutu, već da uvek budemo na lopti".

Šef stručnog štaba imao je poruku i za Fibu, odnosno sudije.

"Moja je dužnost da iznesem svoje viđenje utakmice. Sinoć su nas ljudi iz Fibe držali do 21.30 kako bismo pregledali snimke posvećene flopingu, ubacivanju noge pri šutu protivnika, ali i ulasku u njegov prostor kod izvođenja šuta, te ilegalne blokade... To se dešava pred svako takmičenje, kako bi bilo jasnije kakvo će suđenje biti. Čekajte ljudi. Mi nijednom nismo pali, nismo folirali, ni pravili flopinge, a sudija je Milanu Mačvanu pokazao upozorenje zbog flopinga u trenutku kada je on već iznudio faul protivnika. Ja to ne razumem! Šta je ovo? Koji je interes? Da se dođe do nekih rezultata, ne shvatam...", bio je uznemiren Đorđević.

Malo o Rusiji i meču koji je na programu u subotu od 16 časova...

"Ne očekujem nešto drugačiji meč od onpog protiv Letonije. I oni su izuzetno snažna ekipa, igrali smo protiv njih i pobedili ih na turniru u Hamburgu. Imaju visinu i snagu ispod koša sa Mozgovim, tu je izuzetni krilni centar Voroncevič, pa možda i jedan od tri najtalentovanija beka na turniru - Šved. Ima sjajne napadačke finte, rešenja, lakoću postizanja poena. Moramo da budemo spremni na sve. Glavama smo već na utakmici sa Rusijom, meč protiv Letonije samo ćemo kratko da izanaliziramo kako bismo izvukli pouke. Možemo i moramo bolje".

