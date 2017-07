Đorđević o manipulativnim menadžerima: Jednog će da maknu iz reprezentacije da bi drugom otvorili mesto

Zanimljive izjave srpskog selektora prepričava Zoran Čutura

Tema koja Aleksandra Đorđevića posebno boli. Status reprezentativca odavno više nije najviši ideal kome jedan sportista strepi. Ne razume to veliki šampion Đorđević. Nije ni krio koliko je razočaran bio otkazima čak 26 igrača pozvanih da igraju za univerzitetsku selekciju. A u razgovoru sa nekadašnjim saigračem Zoranom Čuturom, koji piše kolumnu za hrvatski sajt Germanijak, ponovo se osvrnuo na celu zbrku sa još nekim zanimljivim pogledima.

Ne krije Đorđević, bio je zabezeknut odgovorima potencijalnih reprezentativaca...

"Da vidiš kakve su to poruke, kakvi su to razlozi… Da ne poveruješ. Dvojica su se pojavila na prvom treningu selekcije, pa su onda kazali: ’Ma ne, ipak ne bismo’. Neki su kazali da baš sad i ne bi igrali za univerzitetsku selekciju, ali da su spremni da igraju one kvalifikacione utakmice za A selekciju bez NBA igrača. Sve nam je to FIBA priuštila s onim svojim ’prozorima’. Njihova mi je ideja otprilike jasna, ali… Sad će se okupljati B ili čak C selekcije reprezentacija za te kvalifikacione utakmice, a – prema ovome što se sad dogodilo – ja ću kao selektor morati da potpisujemi pozive igračima koji nisu zaslužili da obuku dres nacionalnog tima. Kakvog to ima smisla?!", na glas razmišlja Đorđević.

Istina, isti problem imaće i druge reprezentacije, ali...

"Tačno, ali me druge reprezentacije na kraju ne zanimaju. I ne želim da se poredim s drugim reprezentacijama. FIBA će ovim potezom ozbiljno da naruši hijerarhiju unutar evropske košarke. Radiš, krvariš, osvojiš medalju da nekom takmičenju, teškom mukom dođeš do poštovanja. I, šta se sad dogodilo? Neka, recimo, Gruzija ili Velika Britanija, koje nemaju toliko NBA igrača, ali imaju dobre reprezentacije koje su dugo zajedno, uredno te pobede u kvalifikacijama i sve što si sticao se u trenutku sruši. Još se ne zna ni hoće li i igrači iz Evrolige i Evrokupa uopšte moći da igraju. Eto načina da se Moldavija napravi košarkaškom velesilom. Je li to ono što je FIBA htela i očekivala?“, grmi Đorđevi".

Naravno, nije sva odgovornost na Fibi. Ima dosta i do igrača... Pa i do menadžera.

"U krajnjoj liniji i ja sam za to da igra ko hoće, ali neka barem oni koji ne žele da igraju za reprezentaciju imaju toliko hrabrosti i poštenja da kažu: ’Ne da mi se, ne želim, draže mi je da se kupam u moru i pecam’, pa neka to onda objašnjavaju javnosti, a ne da stalno izmišljaju nešto, sakrivaju se i traže alibije. Nije istina da NBA klub može bilo šta da ti zabrani, oni ti mogu da sugerišu, predlože, a na igraču je da sam donese odluku. Klub je rekao ovo, menadžer je rekao ono, nemam klub i tražim ga… Imam prošlogodišnji slučaj Marjanovićevog otkaza dan pre početka priprema, bolje je da se ne prisećam toga. Imam osećaj da menadžeri manipulišu igračima kako žele – jednog će da maknu iz reprezentacije da otvore mesto drugom, tog će drugog iduće godine da maknu da bi prostor dobio treći… Da nije tragično, bilo bi smešno", zaključio je Đorđević razgovor sa Čuturom.

Marjanovićev menadžer je Miodrag Ražnatović, koji između ostalih zastupa i interese Nikole Jokića, jedinog igrača koji je ovog leta odbio poziv za A reprezentaciju.

(FOTO: Star Sport)