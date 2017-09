Đorđević pred Tursku: Setimo se šta se desilo 2010! Bićemo spremni na sve

"Igraju izuzetno agresivno, udvajaju na piku, došli su do mnogo osvojenih lopti iz presinga. Igra sa četiri niska igrača je opcija koju i mi imamo"

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Noć posle neuspeha u duelu protiv Rusije utisci su i dalje prilično jaki u taboru košarkaške reprezentacije Srbije, zbog čega će slobodan dan svima dobro doći. Selektor Aleksandar Đorđević otkrio je detalje koji su mu posebno zapali za oko, zbog kojih je morao ponovo da se požali na sudije, ali onda je prešao i na drugu stranu priče. Odnosno, temeljniju analizu svega što se desilo u prva dva dana šampionata, a onda i najavu utakmice sa Turskom.

"Kao i uvek na ovim takmičenjima, analizira se prethodna utakmica, traže se pozitivne stvari, da probamo da popravimo neke greške koje su se dešavale. Ovo je dugo takmičenje, pred nama je još dosta posla. Fokus je sad na meč sa Turskom. Biće paklen ambijent, odatle crpe veliku energiju, biće dosta udvajanja i presinga. Moramo da budemo pažljivi sa loptom, da ne izlazimo iz naših okvira. Tražimo zajedničko rešenje. Sve je otvoreno, jako je interesantna grupa, što se videlo i u meču Turske i Velike Britanije. Čak i Velika Britanija ima oružje s kojim može da parira ekipama ovde. Moramo da budemo koncentrisani na naš zadatak", kaže Đorđević.

Agresija na Branka Lazića... Nije trebalo da igra protiv Rusije!

Pošto se poslednjih dana najviše priča o negativnim stvarima iz igre srpskog tima, upitali smo selektora - koje su to pozitivne stvari koje je izvukao iz dva uvodna meča?

"Jak karakter. Pogledali smo snimke utakmica i video sam da momci imaju karakter. Već sam pričao o onom pitanju za momke - šta je jače u njima: Želja za pobedom ili da ne izgube? I jedno i drugo stoji, kao velika karakteristika ovog tima i to me raduje. Imaju jako dobru hemiju i komunikaciju, znaju mnogo bolje te neke negativne stvari koje su se desile. Ali, imamo i pozitivnih stvari", poručio je Đorđević, pa u dahu produžio:

"Iz priprema koje smo odradili, odnosa prema radu, obavezama, ozbiljnosti, shvatam da imaju karakter i to mi uliva snagu i poverenje. Posle utakmice sa Letonijom rekao sam da sam izuzetno ponosan na njih, bez obzira na neke greške. Postoji mnogo tehničkih i taktičkih stvari, a to dolazi s vremenom".

Ukazao je Đorđević i na jednu, prilično jasnu činjenicu.

"Nova smo ekipa, zajedno smo prvi put na jednom ovakvom takmičenju. Imamo i dosta iskustva. Ali, ima i deo ekipe koji nije bio dosad na ovakvim takmičenjima. Moramo da im pomognemo da se što bolje adaptiraju, kako bismo mogli da se pobijemo sa protivnicima".

Još jedan kratak osvrt na prethodne dve utakmcie.

"Možda nam je pala energija posle meča sa Letonijom, s obzirom na važnost utakmice. Veliki deo koncentracije je otišao na tu stranu, možda je razumljivo. Sada je bitno da se vratimo u kolosek, u ono što verujemo, da igramo našu košarku. Utakmica sa Rusijom bila je izuzetno fizički teška. Spremili su fizički jaku igru, na granici nesportskih faulova. Mi smo dobro reagovali, ali smo i izašli iz našeg okvira, što možda i nije bilo dobro. Sad moramo da se vratimo. Poraz je dobar, ako ga shvatiš na pravi način. Imaćemo kratak sastanak, video analizu, imamo prave takmičare, kako kažu stariji trener – uvek je bolje da se pobedi, čak i sa lošijom igrom".

Malo i o meču sa Turskom (ponedeljak, 20.00).

"Imaju atipičnu igru, sa četiri niska igrača, gde su Osman i Korkmaz viši od 200 centimetara, što ih onda i ne čini niskom ekipom. Igraju izuzetno agresivno, udvajaju na piku, došli su do mnogo osvojenih lopti iz presinga. Igra sa četiri niska igrača je opcija koju i mi imamo. Neće biti toliko fizičkih duela kao sa Rusijom. Svaka utakmica je izuzetno naporna, jer su ovo vanserijske atlete".

Posle poraza od Turske košarkaška javnost već je počela sa određenim kalkulacijama o tome kako i sa koje pozicije možemo da izbegnemo Španiju u daljem toku takmičenja?

"Ajde prvo da dođemo do osmine finala, svaka utakmica je bitna. Ja ne razmišljam toliko daleko, već kako da stegnemo protivnike, kako da pružimo dobru igru, da tražimo pobedu. Ne opterećujem se ostalim stvarima".

Da li se Đorđević i ekipa pribojavaju eventualno novih reakcija sudija koje bi mogle da oštete Srbiju? Kao, na primer, na Mundobasketu 2010. godine, održanom upravo u Istanbulu i onog očiglednog auta, koje sudije nisu videle...

"Moramo da budemo spremni na to, znate šta je bilo 2010. godine. Moramo da budemo spremni da odgovorimo na takve situacije. Znaju to i momci, mora od mene da krene mirnoća, pa od svih igrača".

