Đorđevićeva Srbija me mnogo podseća na Jugoslaviju iz Indijanapolisa

"Mislim da je ova generacija sazrela da preuzme ulogu favorita i uveren sam da možemo da napadnemo zlato", kaže Milan Gurović

Milan Gurović je oduvek bio poznat po tome da kaže sve što mu leži na duši. Što na umu, to na drumu, narodski rečeno. Ovih dana ga nema preterano u javnosti, ponajviše zbog toga što se posvećuje individualnom radu sa mladim igračima, ali kad god zatreba - tu je da iznese svoj komentar o aktuelnim i nekim prošlim dešavanjima. Ima potpuno pravo, kao jedan od najboljih srpskih košarkaša u ovom veku.

Zato je jedan deo vremena posvetio reprezentaciji, kojoj je kao igrač dao mnoga toga. Upravo iz tog razloga zaboleli su ga brojni otkazi koji su zadesili univerzitetsku selekciju što je za njega neshvatljivo:

"To je velika sramota, ne bih nikoga prozivao pojedinačano, ali jednostavno u moje vreme to nije moglo da se zamisli, osim ako je povreda u pitanju. Bili smo svesni da za nas neće biti leta, familiju i prijateje si ostavljao po strani, ali si imao priliku za najveću čast, a to je da predstavljaš svoju zemlju. To smo shvatali ne kao obavezu već kao privilegiju".

Milan Gurović u potpuno novoj ulozi

U prilog ovi Gurovićevim rečima svedoči i pomalo zaboravljen podatak da je pred Svetsko prvenstvo u Atini pre 19 godina prošao cele pripreme sa reprezentacijom iako nije bio siguran da će od strane FIBA uopšte dobiti priliku da bude u konkuernciji za tim:

"Zbog problema koje je tada pravila grčka federacija, Vasilakopulos nije želeo da dozvoli Stojakoviću, Tarlaću i meni da igramo za našu reprezentaciju, jer smo imali i grčko državljansto. Međutim, i pored toga ja sam se pojavio na okupljanju reprezentativaca i celo leto sam proveo sa tim momcima. Bila mi je ogromna čast što me je Željko Obradović pozvao u nacionalni tim. Posle dva meseca žestokih priprema, bukvalno poslednjag dana treninga stigla je konačna zabrana mom nastupu na prvenstvu sveta. Bilo mi je jako teško, naročito zbog činjenice da sam u riznici mogao da imam još jedno zlato, ali šta je tu je", iskren je Gurović.

Evropsko prvenstvo se bliži, a Gurović je kao i uvek optimista:

"Mislim da je ova generacija sazrela da preuzme ulogu favorita i uveren sam da možemo da napadnemo zlato. Tim momcima zaista treba skinuti kapu za sve uspehe koje su imali prethodnih godina, jer svima treba da bude jasno da smo mi mala zemlja i da su rezultati koje pravimo fantastični. Sigurno je da su nas povrede u velikoj meri poremetile, ali pored toga svakako smo među favoritima za najviši plasman, a to pokazuju i igre u pripremnom periodu", rekao je Gurović i poručio:

"Ova reprezentacija me podseća na onu iz 2001. koja je iz nekog razloga možda i malo zapostavljena posle ogromnog uspeha iz Indijanapolisa. Od početka priprema, gde smo odigrali tri turnira, pa do samog finala i utakmice sa Turcima nismo izgubili nijednu zvaničnu utakmicu. To se slabo spominje i malo mi je krivo zbog toga, ali mislim da ova generacija to može da ponovi", zaključio je Gurović.