Orlandić se oprostio od Zvezde: Nisam ovako zamišljao, ali pamtiću lepe trenutke

„Mojim drugovima želim mnogo uspeha i sreće u novoj sezoni i kvalifikacijama", napisao je doskorašnji golgeter crveno-belih

Veličina slova A A A

Crnogorski napadač Petar Orlandić i zvanično je napustio Crvenu zvezdu pošto je dogovorio raskid ugovora sa klubom.

Orlandiću je ugovor isticao 2018. godine, ali je u dogovoru sa upravom crveno-belih otišao iz redova vicešampiona Srbije posle dve sezone.

Bivši fudbaler Zete i Hapoela iz Tel Aviva se od dosadašnjih klupskih saigrača oprostio emotivnom porukom na svom Instagram profilu.

"Došao sam u najjtrofejniji klub na Balkanu 2015. godine i vezao se sa njim do 2018. godine, klub za koji navijam i uvek ću navijati. Bilo je uspona i padova, pravde i nepravde, radosti i tuge, ali sve je to fudbal i pamtiću sve po lepim trenucima. Danas sam se rastao sa klubom pre isteka ugovora na neki način na koji nisam ni zamišljao, ali opet kažem to je fudbal. Mojim drugovima želim mnogo uspeha i sreće u novoj sezoni i kvalifikacijama", napisao je Orlandić na Instagramu.

Crvena zvezda u samo dva dana ostala je bez dva napadača, pošto je pre Orlandića klub napustio iskusni Predrag Sikimić.

(FOTO: Star Sport)