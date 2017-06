Orlovi, nije fraza: Od vašeg početka sve zavisi

Naša selekcija je u dosadašnjem toku kvalifikacija pokazala mnogo toga dobrog, ali je visila u ranoj fazi meča protiv Moldavije i Gruzije. Takav greh bi večeras bio neoprostiv. Iz više razloga

Pogled na tabelu - sjajan. Šansa da se domognemo Mundijala - više nego opipljiva. Problemi rivala izazvani suspenzijama i povredama - veliki. Osećaj nacije - kao u selektorskoj eri Radomira Antića.

Racionalni fudbalski argumenti su tu, na stolu. Ostao je samo onaj teži deo posla - da Orlovi istrče na dobro popunjenu Marakanu i počiste Velšane. Izbace direktnog rivala iz ozbiljne trke i ustreme se ka Republici Irskoj. Tamo gde možemo konačno da pokažemo da smo sazreli. Ako ne za velika dela, onda bar za veliko takmičenje.

Teorija je ta koja ukazuje da Ostrvljani bez Gereta Bejla mogu samo da budu kolateralna šteta uspona srpskog nacionalnog tima. Međutim, Orlovi moraju da budu dovoljno pametni, pokažu zrelost jednaku onoj iz meča protiv Austrije, kako ne bi u praksi dobili šamarčinu... A i pored odličnih rezultata koje ima iza sebe selektor Slavoljub Muslin je prethodnih dana imao na čemu da radi.

Iskusni stručnjak je preuzeo kormilo Orlova, slušajući komentare o tome kako će svojim defanzivnim principima zategunti Orlove. Kako će od njih da napravi takmičarski tim, koji neće blistati, ali će za sve rivale biti ozbiljna „koska“. Desilo se nešto suprotno: Srbija je pod komandom Slavoljuba Muslina i na krilima Tadićevog čarobnjaštva postala efikasnija nego kod Radomira Antića. Tri gola Austriji, isto toliko Moldaviji i Gruziji, dva Republici Irskoj.

Ipak, kolikog god se Velšani plašili naših ofanzivnih brojki, toliko se sigurno nadaju da Orlovi ništa nisu naučili iz sopstvenih grešaka. Kada se ne oslanjaju na suvi kvalitet Gereta Bejla Velšani su ekipa koja se hrani samopouzdanjem koje raste sa svakim dobijenim duelom. Videli smo to mnogo puta, videli smo i na Prvenstvu Evrope u Francuskoj.

Naša selekcija je „iks“ puta fudbalski pismenija od Ostrvljana, ali to bi morala da pokaže od prve sekunde meča. Start u „leru“, nalik onom iz mečeva protiv Irske u Beogradu, kao i u Gruziji i Moldaviji mogao bi da nam se olupa u glavu.

Taj problem lošeg starta je nešto što je sigurno žuljalo Slavoljuba Muslina u prethodnom periodu. Irce smo na premijeri častili jeftinim vođstvom. Nismo platili skupu cenu, na kraju se i bod ispostavio kao dobar ulov... Kao što nismo platili skupu cenu tumaranja u moldavskim i gruzijskim prostranstvima.

Visoke ambicije Orlova visile su kao najefitnija bižuterija u Kišinjevu dobrih 30 minuta. Moldavija nas je davila visokim presingom i probijala po boku, sa svih strana je bio zatrpavan prostor ispred Vladimira Stojkovića. Srećom, limitirana Moldavija je ubrzo postala žrtva sopstvenog sistema, ali smo sigurni da takav rasplet Slavoljub Muslin nije nacrtao u svlačionici. Još gore smo delovali u Gruziji. I očajan period je duže trajao.

Posle pogotka Kačarave u petom minutu, Gruzija nas je ubijala brzom transformacijom. Rival nije iskoristio dva zicera i dao nam veštačko disanje, pogurao je Dušana Tadića i Filipa Kostića da ostatak ekipe izvuku iz mraka i pokažu trijumfalan put.

Reći će mnogi da je to ozbiljan napredak kada i pored užasnih perioda protiv ne baš kvalitetnih rivala krunišete pobedom. Možda je to i tačno, ali nešto slično u sudaru sa Velšanima bi predstavljalo ozbiljno izazivanje sudbine. Idealan scenario je da te „žute minute“, koji su nas progonili od Kišinjeva do Tbilisija skratimo na najmanju moguću meru. Posebno u ovodnoj fazi.

Gol u mreži Velšana u prvih 20 minuta značio bi da su Orlovi obavili više od pola posla. Sve suprotno bila bi najava rovoske borbe, velikog otpora Ostrvljana i bojazni da nervoza može da pojede kvalitet Orlova.

Zato je početak važan. Mnogo važan. Voleli bismo da bude sličan onom u Novom Sadu. Kada su Orlovi sa Sinišom Mihajlovićem na klupi jakim tempom urnisali Velšane za manje od pola sata. Poveli smo već u u 16.minutu, zatim se na sve to nadovezao pogodak Zorana Tošića... Velšani su uleteli u mašinu za mlevenje mesa i nisu mogli da izvuku živu glavu.

Neka bude tako večeras. Početak je važan. Mnogo važan. Orlovi, stavite im do znanja gde su došli.

