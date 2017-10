Orlovi rata lete nad Sidnejom

Revanš meč baraža azijskih kvalifikacija za SP u Rusiji igra se u Sidneju između Australije i Sirije (11 časova)

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji na najvećem kontinentu sveta došle su do samog kraja. A danas, već od 11 časova igra se revanš baraža za plej-of između Australije i Sirije. Pobednik ovog dvomeča ima još jednu prepreku do dobijanja vize za Mundijal, a to je opet dvomeč, ali ovaj put sa četvrtoplasiranim iz KONKAKAF grupe - Panamom ili Hondurasom.

Prvi susret, koji je odigran u Maleziji, gde je Sirija bila domaćin zbog ratnih dejstava, završen je bez pobednika (1:1), a golove su postigli Robi Kruze i Omar al Somah. Kenguri su u tom susretu bili bolji rival, ali su Sirijci bili opasniji. Reprezentacija ove ratom razorene države igra srcem i za svoj napaćeni narod, nešto na šta navijači Australije ne mogu da računaju. A kada je tako, svaka prognoza je problematična. Setite se samo Iraka posle rata kako je igrao i na kraju osvojio Azijski kup.

1,38 AUSTRALIJA 4,40 SIRIJA 7,75

Sirija nema velike igrače, niti velike uspehe, mada ni Australija ne može da se pohvali istim. Najbolji fudbaler popularnih Orlova je Omar al Somah, zvezda Al Ahlija iz Saudijske Arabije. Kod domaćina u centru pažnje je legendarni Tim Kejhil, koji je najavljen u startnoj postavi. As koji u decembru puni 38 godina najavio je povlačenje iz reprezentacije kada je bude odveo na još jedno SP.

Meč se inače igra na ANZ stadionu u Sidneju, na istom mestu gde je Australija 2005. nakon 32 godine odsustva uspela da se preko Urugvaja probije do Svetskog prvenstva.

Popularni Sokerusi su do 1981. izgubili samo jednom na svom terenu utakmice kvalifikacija Svetskog prvenstva. A od tada je odigrano čak 59 mečeva! Za četvrto mesto u KONKAKAF grupi bore se Honduras i Panama, pošto SAD imaju lak posao u poslednjem kolu sa Trinidadom i Tobagom.

(foto: Action Images)