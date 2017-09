Osam godina posle Milijaševog gola Francuzima - Mundijal na nišanu!

Srbija protiv Irske u Dablinu igra verovatno i ključnu utakmicu u ovim kvalifikacijama. Četiri moguće izmene u odnosu na utakmicu sa Moldavijom u subotu

Veličina slova A A A

Bile su to poslednje lepe uspomene na srpski fudbal. Onaj skok Milana Jovanovića u kanal Nelson Mandela Bej stadiona u Portu Elizabetu posle gola Nemačkoj, pa nešto kasnije penal koji je Vladimir Stojković odbranio Lukasu Podolskom. Bila je to prva pobeda nad nekom TOP reprezentacijom posle duga godina. Ali bila je to samo posledica. Jer pravo da se uopšte nađemo na Mundijalu u Južnoj Africi, našem poslednjem velikom takmičenju, izboreno je još ranije, pred onih 50.000 ljudi na “Marakani“, poludelih od radosti protiv petarde protiv Rumuna...

U stvari, možda još malo ranije. Jer ako je sudar sa našim istočnim komšijama bio konačni obračun za južnoafričku vizu, ključni je odigran mesec dana ranije. Datum se baš ne poklapa sa ovim današnjim, ali situacija je veoma slična. Jer tog 9. septembra 2009. godine Orlovi su igrali za Mundijl. Na Topčidersko brdo došla je moćna Francuska sa Tijerijem Anrijem, Nikolom Anelkom, Viljemom Galasom i Lasom Dijarom, ali se na kraju Srbija posle gola Nenada Milijaša sa penala zadržala na afričkom kursu izvukavši remi od 1:1.

(P.S. Hvaljen da je Roberto Roseti koji je onaj start Uga Ljorisa na Nikolu Žigića okarakterisao kao prekršaj za najstrožu kaznu i crveni karton za francuskog golmana)

Danas, osam godina kasnije, kapiten Branislav Ivanović mogao bi da se priseti kako je sve to izgledalo. Da uz podršku Aleksansandra Kolarova, Vladimira Stojkovića, Zorana Tošića i Ivan Obradovića - poslednjih preostalih igrača koji su osetili draž učešća na nekom velikom takmičenju - ovim mlađim momcima prepriča kakav je to osećaj kad te pozdravlja puna "Marakana", kad su ulice Beograda pune zbog slavlja povodom odlaska na Svetsko prvenstvo.

Jer da se ne lažemo, Orlovi večeras u Dablinu igraju za Mundijal. I može biti da će biti u veoma sličnoj situaciji kao njihovi prethodnici te 2009. godine. Kao što su tada kidisali Anri, Anelka, te još mlađani Frank Riberi - a setimo se da smo u drugih 45 minuta drhtali pod konstantnom opsadom - tako će se i večeras od 20.45 na stadionu Aviva na gol Vladimira Stojkovića zaletati Šejn Long, Džonatan Volters, Robi Brejdi i ostali.

MOZZART KVOTE

(2,90) R. Irska (2,90) Srbija (2,75)

Anri, Anelka, Riberi... Long, Volters, Brejdi... Jasno vam je, Orlovi pred sobom imaju šansu karijere. Da, tačno je da nije lako igrati u Dablinu, da su tamo pre samo dve godine kosti ostavljali i Nemci, ali tačno je i da su se u junu odatle neporaženi vratili i jedni Austrijanci. A vratiti se neporažen značilo bi da Srbiju samo još gostovanje u Beču i duel sa Gruzijom na domaćem terenu dele od plasmana na Svetsko prvenstvo. Vratiti se sa tri boda u džepu? Značilo bi da smo jednom nogom već u Rusiji.

Pritom, Irska će u Dablinu igrati bez dvojice vrlo bitnih igrača: Šejmusa Kolmena i Džefa Hendrika. Pod velikim znakom pitanja su i Ejden Mekgidi i Ves Hulahan, možda tehnički i najpotkovaniji Irski igrač, iako često nije u prvom planu kod Martina O’Nila. Ko će sve njih zameniti? Niko ne može sa sigurnošću da kaže. O’Nilove zamisli teško je predvideti.

Slavoljub Muslin barem do sada nije bio tolika enigma. On se uglavnom držao dobro oprobanog recepta. A kako se sada u tim vraćaju Vladimir Stojković i Luka Milivojević - obojica su odslužili suspenzije - Predrag Rajković i Nemanja Gudelj verovatno će ponovo na klupu. Očekuje se i da bi Jagoš Vuković mogao da ponovo zauzme mesto u poslednjoj liniji na uštrb Nikole Maksimovića, te da bi Antonio Rukavina mogao da iz tima istisne Mijata Gaćinovića, junaka pobede nad Moldavijom. Prosto, sada će mnogo više pažnje biti posvećeno defanzivi.

Nije lako igrati u Dablinu. Čak 49.000 ulaznica bilo je prodato do juče. Samo oko 200 naših na tribinama stadiona Aviva. Biće bučno. Jedino što će prekidati graju sa tribina biće zvuci kosti kako udaraju jedna o drugu. Irci su to. Igraće u kost i u meso.

Ali mi smo bolji. Upamtite to.

IRSKA - SRBIJA, 20.45.

Stadion: Aviva;

Kapacitet: 51.700;

Sudija: Kunejt Čakir;

Irska (4-2-3-1): Rendlf - Kristi, Dafi, Klark, Vord - Arter, Mejler - Volters, Brejdi, Meklin - Long;

Srbija (3-4-3): Stojković - Ivanović, Nastasić, Vuković - Rukavina, Milivojević, Matić, Kolarov - Tadić, Kostić - Mitrović.

GRUPA D :

20.45: (2,90) R. Irska (2,90) Srbija (2,75)

20.45: (12,0) Moldavija (5,50) Vels (1,27)

20.45: (1,38) Austrija (4,60) Gruzija (9,00)

(FOTO: Star Sport)