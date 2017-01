Ostin je u Beogradu, posle tri dana putovanja! Sada ga čekaju detaljni pregledi, a onda...

Nekada veliki američki talenat sleteo na aerodrom Nikola Tesla posle višednevnih muka sa vremenskim neprilikama

Ajzea Ostin stigao je u Beograd.

I to tek posle tri dana putovanja. Nekada veliki američki talenat pojavio se konačno na aerodromu Nikola Tesla, iako je iz Dalasa krenuo još u nedelju ujutru. Tada je putovao iz Dalasa za Toronto, posle čega je trebalo da otputuje za Istanbul, ali su vremenske neprilike uticale na to da se avion ne zaustavi u turskoj metropoli, već u Gacijantepu. Na kraju je ipak uspeo da odleti do Istanbula, gde je odmorio kod prijatelja, a kada su se stvorili potrebni vremenski uslovi uputio se za Beograd i - stigao.

Zvezda potpisala, pa prosledila u FMP igrača sa teškom životnom pričom

Momka čiji je dolazak u Crvenu zvezdu, odnosno njen razvojni klub FMP, izazvao erupciju u Srbiji sada će morati da prođe seriju detaljnih testova kako bi uspeo da se izbori za ugovor. I to na dve i po godine.

Pregledi će biti obavljeni u Centru Vitamaksima već u sredu od 8.30 časova. A, bude li uspeo da prođe sve analize i preglede, staviće paraf na ugovor sa klubom iz Železnika i momentalno će biti priključen treninzima kod trenera Branka Maksimovića.

Podsetimo, Ajzea Ostin je 23-godišnji centar, mirne i stabilne ruke, dobre pokretljivosti, velikog raspona ruku (...) kome su američki kritičari prognozirali lepu NBA karijeru, a na NBA draftu 2014. godine bio je viđen kao 15. pik. Međutim, samo nekoliko dana pre Drafta otkrivena mu je teška i retka bolest, a uz to i da je slep na desno oko, zbog čega je van terena bio gotovo dve i po godine. Njegovu tešku životnu priču možete pročitati i OVDE.

Ostin trenutno ima samo predugovor i sve će zavisiti od toga kakvi će rezultati pregleda biti. Lekarski timovi iz SAD dali su mu zeleno svetlo da se vrati na teren, sada to moraju da učine i doktori u Beogradu.

Ako sve prođe kako treba FMP, a kasnije verovatno i Crvena zvezda, koja će sve nadgledati budnim okom, mogli bi da dobiju igrača sa ozbiljnim potencijalom.

