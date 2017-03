Ostrvski dani sa Robertom Prosinečkim: Pušio je i na poluvremenu, ali šta da mu kažeš kada igra onako...

Kako je Žuti ostavio bez teksta saigrače, kako je probacivao kroz noge na treninzima i pušio 40 komada dnevno

Večeras Robert Prosinečki ima najteži ispit u trenerskoj karijeri. Legendarni as, a potom i trener Crvene zvezde kao selektor predvodi Azerbejdžan u kvalifikacionom meču protiv svetskog prvaka Nemačke. Dovoljan povod i da se u Engleskoj podsete fudbalskog Paganinija koji je za samo jednu godinu igranja u Portsmutu opčinio saigrače, navijače i javnost.

Ostrvskih uspomena sa Robijem se podsetio njegov tadašnji saigrač Linvoj Primus koji je za Skaj Sports opisivao kakav je majstor bio hrvatski as. Portsmut tada nije bio veliki klub i bila je senzacija što je kao drugoligaš doveo nekadašnju vedeti Crvene zvezde, Real Madrida i Barselone.

„Bilo je neverovatno da se neko njegovog ranga pojavi kod nas. Znate, nismo bili baš najatraktivnije mesto za zvučna imena. Pogotovo ako vidite gde je sve Prosinečki igrao pre Portsmuta. A onda je na treningu pokazao da i dalje ima neverovatan dar. Nije imao brzinu kao ranije, ali je definitivno i dalje imao umeće i kontrolu loptu kao pre“, otkrio je Primus.

Prosinečki je odmah demontsrirao da je posebna klasa za saigrače koje je zatekao...

„Sve je postalo očigledno na prvom treningu. Radili smo na čuvanju lopte. Napravio se krug u kojem bi bila dvojica igrača koji su pokušavali da oduzmu loptu ostalima koji su se dodavali. On im je za kratko vreme nekoliko puta probacio kroz noge. U redu je da to uradiš jednom, ali on je to lagano uradio nekoliko puta. Svi su počeli da mu apaludiraju“.

Međutim, Robi nije izvodio trikove samo na treninzima. Odigrao je 33 meča te sezone, upisao devet golova i još brojne asistencije kojima je ostavio Pompejce u ligi i spasao ih ispadanja. Nekada je delovalo nemoguće, oduzeti mu loptu. Sezonu je završio u timu godine u ligi, a kasnije ga je i Portsmut izabrao u svojih idealnih 11 svih vremena.

„Naravno, postoje igrači koji blistaju na treninzima, ali kada dođe utakmica su potpuno drugačiji. Ali Prosinečki je iste stvari sa treninga radio i na utakmicama. Sećam se detalja pre porčetka utakmice sa Notingem Forestom kada mu je Marlon Hervud rekao: 'Čoveče ti si apsolutni genije'. To je bilo pre meča, a na utakmici je Prosinečki imao svoj mali šou i odlučio je pobednika“, kaže Primus.

Legendarne su priče o Prosinečkom i njegovom duvanskom poroku. Pričalo se da je u Portsmutu pušio 40 cigareta dnevno, ali to mu nije smetalo da blista na terenu.

„Glasine su istinite. Imao je cigaru u ustima čim bi ušli u svlačionicu na poluvremenu. Iz toaleta je kuljao dim od cigarete i svi smo znali da je on unutra. Takvo ponašanje nije bio deo britanske kulture, ali s obzirom kako je igrao i šta je radio na terrenu, niste mogli ništa da mu zamerite“.

Od takvog čoveka se nije očekivalo da jednog dana postane trener neke reprezentacije, ali...

„Robert je bio timski igrač, ali se nije palsšio da podigne glas i kaže svoje mišljenje. I šta god bi rekao, mi smo to poštovali jer je on dugo godina igrao na najvišem nivou i prošao je mnogo toga“, istakao je Primus.

