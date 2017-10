Ostvaruje se plan koji Bog ima za mene, hvala Bogu...

Ričmond Boaći najavljuje napad na Arsenal

Ričmond Boaći 30. golom u dresu Crvene zvezde potvrdio je vrhunsu formu i doneo veoma važna tri boda crveno-belima u Gornjoj Varoši. Napadač iz Gane, ipak, skromno komentariše ono što se dogodilo...

"Pešić je odličnom asistencijom uradio ogroman deo posla. Bio je to prelep potez. Stalno ističem koliko je timska igra bitna, jer bez nje nema rezultata. Pojedinac nikada nije ispred ekipe. Imao sam šanse i pre pogotka, ali u 81. minutu Bog me je postavio na pravo mesto i ispostavilo se da sam iskoristio najvažniju šansu koja nam je donela pobedu", rekao je Boaći.

On je na prethodnoj utakmici ušao u istoriju kluba kao strani igrač koji je postigao najviše golova u Crvenoj zvezdi, ali očigledno se time nije zadovoljio...

"Veoma sam srećan što se ostvaruje plan koji Bog ima za mene. Velika je privilegija i čast za mene kao fudbalera što sam postigao 30 golova za ovako veliki klub. Ipak, uvek se fokusiram na ono što mi tek predstoji i trudim se da ne obraćam pažnju na sve što se govori. Bitno mi je da ostanem maksimalno fokusiran. Lepo je sve što sam uradio do sada, ali znam da me naporan posao tek čeka".

A što se tiče konkretno Zemuna...

"Bila je teška utakmica i zahvaljujem se Bogu što smo uspeli da ostvarimo pobedu. Bilo nam je izuzetno važno da osvojimo nova tri boda i da završimo prvi deo prvenstva u dobrom raspoloženju i na prvom mestu na tabeli. Prvi put sam igrao protiv Zemuna, kao i većina mojih saigrača. Oni su zaista pružili jak otpor i pokazali se u dobrom svetlu. Morali smo dosta da trčimo i napadamo danas i to nam se na kraju isplatilo. Fudbal je takva igra, nekada možete da imate mnogo šansi, da postignete tri gola, ali da na kraju bude 3:3. Bitno je da iskoristite onu pravu kao što smo mi danas uradili. Jedan gol bio je dovoljan za pobedu".

Izabranike Vladana Milojevića u četvrtak očekuje susret sa Arsenalom u okviru Lige Evrope...

"Uvak igram s namerom da pobedim, ne igram samo radi igre. Želim da moj tim bude najbolji. Želim da pobeđujemo i da osvajamo trofeje. Otići ćemo u London da igramo kao što smo i do sada, već smo pobeđivali dobre ekipe. Arsenal jeste veliki klub, ali sve je moguće. Na nama je da se fokusiramo i odigramo najbolje što umemo", podvukao je Boaći.

