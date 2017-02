Zvezdin osvajački pohod gasi Galatinu poslednju nadu

Crveno-beli u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju turskog velikana sa velikim imperativom pobede

Finalni turnir Kupa Radivoja Koraća, a posebno borba za sam trofej, ponovo su vratili Crvenoj zvezdi onaj šampionski naboj koji ju je krasio tokom januara ove godine. Prvak Jadrana se sa tri sigurne pobede domogao prvog pehara u ovoj sezoni, ali ono što je najvažnije, dobio je i dva igrača od kojih se nekoliko meseci čekalo da zaigraju na ovakav način. U pitanju su Marko Gudurić i Dion Tompson, koji bi baš u večerašnjoj utakmici protiv Galatasaraja (19.00, TV Sportklub 1) mogli da budu glavni aduti ekipe Dejana Radonjića u pohodnu na 13. evroligašku pobedu u ovoj sezoni.

Galatasaraj je za razliku od Zvezde na završnom turniru nacionalnog kupa prvo bljesnuo pa onda razočarao svoje navijače, eliminisao Darušafaku pa ispao od Banvita, koji je posle toga došao do trofeja. Ipak, ono što je jasno jeste da je sastav Ergina Atamana pronašao svoju igru u poslednjih nekoliko nedelja i počeo da pobeđuje i u Evroligi, pa crveno-beli moraju da budu na visini zadatka kako ne bi dozvolili bilo kakvo iznenađenje u beogradskom hramu košarke.

Srpski šampion je na pobedu udaljenosti od Anadolu Efesa i Darušafake, pa su mečevi sa Galatasarajem i Bambergom u srpskoj prestonici izuzetno važni u borbi za plasman u četvrtfinale Evrolige, dok Galatu još samo teorija drži u borbi za plej-of. Crvena zvezda je ove sezone odigrala 11 utakmica na svom terenu, ali se praktično prvi put nalazi u situaciji da je izraziti favorit za pobedu. Radonjićev tim će kao i u nekim dosadašnjim utakmicama pokušati od starta da iskoristi motivacioni talas sa tribina i otvori utakmicu na pravi način, a ako u tome uspe pobeda bi mogla da bude lakša nego što se očekuje, jer Galatasaraj ne deluje kao tim koji može da se izdigne iznad ponora kao što je to recimo uspelo Panatinaikosu nakon katastrofalnog početka utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić.

"Neće biti lako, oni poseduju kvalitet, iskustvo i to je nešto što ukazuje na to da nas čeka ozbiljna i zahtevna utakmica. Galatasaraj je na početku krenuo sa porazima, pa napravio promene koje su donele iskorake. Pobeda protiv Barselone pokazuje sve kako treba, da koriste potencijale da budu jako dobri na svim pozicijama. Potrebno je da se uz izuzetnu podršku navijača potrudimo da iznesemo i ovaj meč", rekao je Dejan Radonjić.

Utakmice sa Galatasarajem uvek izazivaju posebnu emociju među navijačima Crvene zvezde, koji će i ovoga puta tribine obojiti sećanjem na tragično nastradalog Marka Ivkovića, pa će gosti pored Zvezdine paklene odbrane morati da se bore i sa snažnim hukom sa tribina, što mnogima ove sezone nije uspelo.

Igra Atamanovog tima se ove sezone oslanja na trojicu najboljih igrača, a to su Sinan Guler, Vladimir Micov i Aleks Tajus, kao praktično jedini pojedinci koji su na konstantnom nivou igara od početka sezone. To je jasna smernica za Zvezdinu odbranu, koja će se truditi da maksimalno osujeti učinak upravo te trojke, a pre svega Gulera od kojeg sve kreće i koji je lider ovog tima po broju poena (11,3) i asistencija (5,5) u ovoj sezoni. Da to može da se učini pokazao je i prvi meč ova dva tima u sezoni kada je iskusni bek ubacio četiri poena (sedam asistencija), a crveno-beli zahvaljujući fantastičnom Marku Simonoviću stigli do velikog preokreta i premijernog evroligaškog slavlja u ovoj sezoni.

"Zvezda je favorit. Igra dobro cele sezone. Meč će biti igran pred njihovim navijačima. U trci su za plej-of. Mnogo je aduta na njihovoj strani, ali odigraćemo najbolje što umemo. Znam da su imali zdravstvenih problema u kupu, ali imaju dugu rotaciju, ili bar dužu nego mi. Podizanjem pehara, podignuto je i samopouzdanje, dobijeno je pobedničko raspoloženje. Ne smete da zaboravite ni publiku koja pravi odličnu atmosferu", rekao je Vladimir Micov.

Zvezdin adut je odbrana, ali i značajno raznovrsniji napački arsenal od protivnika, koji se dodatno pojačao zahvaljujući odličnom izdanju Gudurića i Tomspona protiv Partizana. Američki centar je u crveno-beli tabor stigao upravo iz Galatasaraja, nakon nekoliko razočaravajućih meseci u Istanbulu, gde nije uspeo da se uklopi i izbori za svoje mesto u timu. Ovaj meč bi mogao da iskorsti kao idealnu priliku da pokaže Erginu Atamanu koliko je pogrešio što ga je gurnuo u drugi plan.

