OSVETA! Fener slavio u Moskvi - Žocova defanzivna klinika u produžetku (VIDEO)

U reprizi prošlosezonskog finala Željko Obradović uzvratio udarac Dimitrisu Itudisu! CSKA postigao samo četiri poena u dodatnih pet minuta

Ne može da zameni titulu prvaka Evrope, ali i te kako je slatko! Fenerbahče je u reprizi finalnoig meča Evrolige za prošlu sezonu savladao CSKA u Moskvi u superzanimljivom meču sa 95:79 i naneo tek drugi poraz aktuelnim kontinentalnim vladarima ove sezone. Duel dva najbolja tima Evrope doneo je vrhunsku košarku, preokrete, sijaset sjajnih poteza i jednu doktorsku distertaciju na temu kako se igra odbrana.

Autor? Pa ko će drugi, Željko Obradović, naravno!

U nedostatku poena povređenog Nanda De Koloa Ruse je i ovoga puta nosio Miloš Teodosić. Srpski plej bio je najefikasniji u domaćem timu (21 poen, ali i sedam izgubljenih lopti), no za razliku od nekih ranijih mečeva danas nije pogađao kada je bilo ključno. S druge strane, Bobi Dikson pružio je jednu od najboljih partija u sezoni (25 poena) i sa osam vezanih poena u finišu poslednje četvrtine i početkom produžetka rešio utakmicu.

CSKA je bolje otvorio meč, ne računajući dva, tri minimalna vođstva gostiju u prvih pet minuta. Serijom 10:0 u finišu prve deonice domaći su poveli sa 19:9 i uglavnom "plivali" na toj razlici kroz utakmicu, sve do poslednje četvrtine. Uspevao je Fener u nekoliko navrata da se vrati na pristojniji minus (sredina i finiš druge četvrtine - 28:26 i 34:32), ali bi Teo i društvo ubrzo uzimali kontrolu u svoje ruke i vraćali se na bezbedno odstojanje.

Ipak, kad se radi o ovako izjednačenim ekipama, vrhunskog kvaliteta, odluka uglavnom pada u poslednjim minutima, na loptu ili dve. Tako je bilo i ovoga puta. Turski tim bio je na minus 12 dva i po minuta pre isteka vremena u trećoj deonici (46:58), ali onda je krenula velika serija Datomea, Judoa i Diksona i Fener se vratio na minus jedan (58:59), s koliko se i ušlo u završnih deset minuta.

I Željko Obradović i Dimitris Itudis tada su do maksimuma zategli odbrane. Nijedan tim nije imao veću prednost od četiri poena (66:62 za Fener), a vođstvo gostiju na 8.18 do kraja, kada je pogodio Judo (60:59), bilo je prvo od početka utakmice. Sama završnica donela je vrhunsko uzbuđenje, kao uostalom i u onom finalu. Na 27 sekundi do kraja Nikita Kurbanov trebalo je da kruniše svoju odličnu partiju - pogodio je trojku i doneo tri poena prednosti svom timu, međutim, u narednom napadu Ogastin pravi loš faul uz koji Bobi Dikson pogađa za dva posle laganog ulaza. Plus dodatno bacanje i to je 75:75. Do kraja je ostalo 15 sekundi, Armejci su jedva preneli loptu, ona je došla do Teodosića, srpski as je opalio za tri sa osam metara preko ruke svog čuvara i - promašio.

Produžetak!

A onda mala defanzivna klinika najtrofejnijeg trenera Evrope u dodatnih pet minuta. CSKA tri minuta nije mogao da postigne koš, a za to vreme Fenerbahče je ubacio sve. Prvo Naneli, pa pet poena Diksona u pet sekundi, onda Kalinić za dva i to je za tili čas bilo 84:75. Poslednji trzaj prvaka Evrope bio je šut Tea za tri sa devet metara. Srbin nije pogodio, Dikson sa druge strane jeste i to je bilo to - 95:79.





EVROLIGA, 14. KOLO

Četvrtak:

Galatasaraj - Efes 76:86

/Šilb 21 - Pol 19/

Crvena zvezda - Real Madrid 82:70

/Simonović 20 - Tejlor 25/

Žalgiris - Uniks 80:88

/Jankunas 21 - Lengford 26/

Bamberg - Olimpijakos 82:68

/Miler 20 - Spanulis 15/

Petak:

CSKA - Fenerbahče 79:95

/Teodosić 21 - Dikson 25/

18.00 Darušafaka - Makabi

20.15 Panatinaikos - Baskonija

21.00 Barselona - Armani

TABELA:

(foto: Action Images)