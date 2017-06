Osveta na francuski način, nije pomogla ni Sonja... Šampionke primorane da pobede Sloveniju

Situacija potpuno zakompikovana pobedom Slovenije nad Grčkom

Ako je poraz od Grčke na otvaranju Evropskog prvenstva u Češkoj bio potpuno iznenađenje, onda je neuspeh od Francuske došao kao hladan tuš za povratak u realnost. Francuskinje su dobile svojih pet minuta za osvetu zbog poraza iz finala Prvenstva Evrope 2015. i bitke za bronzu na Olimpijskim igrama u Riju godinu dana kasnije, a to su učinile tako da su aktuelne šampionke Starog kontinenta dovele na ivicu ambisa - 73:57 (15:19, 18:15, 19:9, 21:14).

Rizikovao je selektor Srbije Stevan Karadžić, pokušao je da sprovede neku vrstu šok terapije za tim i na teren pošalje rovitu Sonju Petrović, pošto na Anu Dabović nije mogao ozbiljno da računa (odigrala samo 51 sekundu prim. aut.). Ali, rizik se nije isplatio. Jeste Sonja odigrala majstorski, uprkos tome što je sa ekipom odradila tek jedan zajednički trening i tek nedavno počela da trči punim intenzitetom. Meč je, baš kao i kapiten Jelena Milovanović, završila sa 18 poena, čak se u većem delu utakmice videlo da nije dugo igrala. Ali, Srbiji je trebalo mnogo više. Pre svega one prepoznatljive mentalne čvrstine u igri, koja je ekipu krasila prethodnih godina.

Srbija nije ostala dosledna svojoj igri. Nije ni mogla, kada je ovaj tim značajno promenjen u odnosu na onaj koji je poslednjih godina donosio medalje.

Košarkašice Srbije sada su došle u izuzetno nezgodan položaj, da moraju za prolaz dalje da se bore u poslednjem kolu. I ne samo to - pobeda protiv Slovenije jedina je opcija za izabranice Stevana Karadžića. Situacija u Grupi C potpuno se zakomplikovala činjenicom da je Slovenija pobedila Grčku. Što je dovelo do toga da je Francuska na vrhu sa dve pobede, dok Grčka i Slovenija imaju po pobedu i poraz, dok je Srbija na dnu sa dva poraza.

U slučaju da Francuska pobedi Grčku u poslednjem kolu, a da srpske košarkašice budu bolje od Slovenije, napraviće se krug koji će činiti - Srbija, Grčka i Slovenija. Kako bi sve tri ekipe u krugu tako imale po jednu pobedu i poraz u međusobnim okršajima, kao sledeći parametar uzimaće se koš razlika iz duela timova u krugu. U slučaju da Grčka napravi iznenađenje i pobedi Francusku u poslednjem kolu, onda će direktan okršaj Slovenije i Srbije odlučiti ime trećeg putnika iz Grupe C.

Što se same utakmice tiče, Srbija je odlično počela, u prvom poluvremenu diktirala tempo zahvaljujući džokeru u vidu Sanje Krnjić. Ali, kobna je bila treća deonica, kada su Srpkinje potpuno stale. Francuska je to iskoristila i deonicu dobila sa 19:9, kada su okrenule rezultat i došle do prvog dvocifrenog vođstva. Uprkos brojnim napadima aktuelnih šampionki, daleko iskusnije Francuskinje uspele su da odole i održavaju razliku na pristojnoj udaljenosti. Na kraju i iskoriste psihički pad celog protivničkog tima i dokusure ga sa maksimalnih 16 koševa prednosti.

Najefikasnije igračice u redovima Francuske bile su Mijem i Dumer sa po 17 poena.

(FOTO: MN Press)