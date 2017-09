"Prošli smo dugačak put s ovim timom, jako sam ponosan. Ovih 12 momaka su se razbili od rada", rekao je Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Govorio je o suđenju, tome da li ostaje na klupi reprezentacije Srbije i posle ovog turnira, a onda se Aleksandar Đorđević usmerio i na utakmicu, u kojoj su Orlovi poraženi od Slovenije i tako ponovo ispustili zlatnu medalju iz ruku.

Mada nije bio zadovoljan ishodom, Đorđević je džentlmenski čestitao protivniku.

"Pre svega, čestitam pobedniku, zaslužili su zlatnu medalju. Odigrali su fantastičan turnir, nisu izgubili nijednu utakmicu. Nisam verovao da će se tako nešto ponovo desiti, igrali su fantastičnu košarku", rekao je Đorđević i nastavio:

"Dozvolili smo im mnogo poena iz tranzicije, najbolji su u ovom aspektu, uneli su NBA brzinu u igru. Goran Dragić je igrao neverovatno, postigao je 26 poena do poluvremena, a 35 do kraja, to je strašan učiank. Uzeo je i MVP titulu, zasluženo".

Kao i dosad, Đorđević nije krio ponos.

"Svima čestitam na urađenom tokom ovog prvenstva. Nemam reči da opišem šta osećam", zastao je selektor i pokazao na Bogdanovića:

"Hvala ovom momku, koji je najviše radio na parketu, ali i saigračima, koji su došli u šansu da uzmemo zlato. Prošli smo dugačak put s ovim timom, jako sam ponosan. Ovih 12 momaka su se razbili od rada. Zahvalio bih se i navijačima koji su došli. Imali smo kontinuitet u poslednje četiri godine, doneli tri srebra, ali osvojićemo i to zlato jednom".

Konstatovao je Đorđević da nije Bogdanović bio jedini koji je zaplakao posle izgubljenog meča, pa obrazložio dešavanja iz utakmice i pohvalio Marjanovića.

"U prvom poluvremenu su pronašli način da zaustave naše centre. Boban Marjanović je igrao odlično tokom turnira, ali su ga sada izbacili iz pozicije. On nije bio dovoljno strpljiv, a mi nismo znali kako da mu ubacimo loptu u ruke. U odbrani nije uspeo da napravi sve što je trebalo. Zaslužio je ovo srebro, mnogo je radio, mnogo se trudio".

Probao je srpski stručnjak da promeni stvari, ali nije uspeo.

"Probali smo da ubacimo brže centre, Štimca, koji je branio pik’n’rol situacije. On nam je nešto u odbrani, ali u napadu nije mogao. Čestitam Kokoškovu i njegovoj ekipi, oni su zaslužili pobedu".

(FOTO: Star Sport)