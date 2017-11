Otkaz, a ne ostavka! Ventura otišao, starac i glasači ostaju, Tomazi otkrio istinu

Italijani traže novog selektora, ali glavešine ne daju fotelje

Promene su počele! Ali one korenite još nisu!

Nepuna dva dana pošto je doživeo katastrofu protiv Švedske i ostavio Italiju bez plasman na Mundijal u Rusiju, Đampjero Ventura je postao bivši selektor Azura. Na sastanku sa čelnicima FS Italije, Ventura je smenjen. Dakle, nije dao ostavku posle debakla, već je otpušten što znači da će mu biti isplaćeno obeštećenje s obzirom da je imao ugovor do 2020. godine. Ventura je odbijao da ponudi ostavku, tako da je smena bila jedino rešenje.

Međutim, ono to brine Italiju je da o ostavci ne razmišlja predsednik FS Italije, Karlo Tavekio kojeg veliki deo javnost, navijača i ljubitelja fudbala vidi kao jednog od uzročnika za težak udarac koji je doživeo tamošnji fudbal. Umrkos pritiscima sa svih strana oronulom političaru i kontroverznom funkcioneru ne pada na pamet da se pomakne iz fotelje.

“Tavekio ne želi da ponudi ostavku. Ne pokazuje nikakvu volju za istinskim promenama. Tako je naše dalje prisustvo na sastanku bilo nepotrebno. Naš stav je da su potrebni izbori u italijanskom fudbalu i novi početak. Smena selektora neće rešiti nagomialne probleme. Anćeloti’ ne znam, izašao sam sa sastanka, nisam eleo da i dalje slušam iste priče. Ne vidim volju kod aktuelnih čelnika za pravim promenama”, rekao je Damjano Tomazi, nekadašnji as Rome i reprezentativac, a danas predsednik Sindikata italijanskih fudbaleri. On je napustio sastanak ranije…

Dakle, ljudi koji su italijanski fudbal doveli do ovoga gde je sada, misle da od njih nema boljih.

