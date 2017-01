Otpisani i upisani – Sagmajster je našao put, za Al Atijaha je gotov Dakar

Prošlogodišnji motociklistički šampion Tobi Prajs je polomio nogu i odustao, Al Atijah je uništio “tojotu”, a Kamaz vodi bitku s Ivekom

Udesi, srča i lom, a Gabor Sagmajster i dalje odoleva teškim uslovima koje je pred takmičare postavila četvrta etapa Dakar relija. Naš jedini predstavnik završio je etapu od San Migel de Tukumana do San Salvador Huhuja na 106. mestu. Subotičanin se uz velike muke i tehničke probleme s motociklom i navigacijom ipak probio do cilja. To je svojevrstan uspeh budući da je poslednja etapa pokosila nade mnogih takmičara. Sagmajster je trećeg dana čak i zalutao u pustinji na 40. kilometru pri temperaturi od 40 stepeni. Uspeo je da se snađe, ali mnogi nisu. Progutala ih je pustinja.

Među nesrećnicima je i Naser Al Atijah. On je „samo“ samleo točak na svojoj „tojoti“, pa na četvrtoj etapi nije mogao ni da startuje. Rekao je da je kraj, da nema dalje i da ove godine neće biti na podijumu kao 2011. i 2015. godine.

„Takav je Dakar. Samo jedna greška i manjak sreće da za nas igra bude gotova. Pokušali smo da popravimo automobil, ali nam to nije uspelo“, rekao je Al Atijah, nakon što su Tojotini mehaničari izgubili bitku s vremenom, odnosno nisu uspeli da poprave ogibljenje i vrate havarisani automobil na stazu.

Bilo je i povreda. Prošlogodišnji motociklistički šampion Tobi Prajs je bio u vođstvu, ali je pri kraju četvrte etape doživeo težak pad. Polomio je nogu i tako okončao svoju Dakar seansu. To dokazuje da je na Dakar reliju sve moguće, pa je tako Ivana Jaksesa pogodio grom na 300 kolometara od cilja na trećoj etapi, i tako redom...

Navigacija je bila ogroman problem za sve takmičare, ali i pesak koji je na plus 40 veoma lako gasio motore svih vozila na Dakar reliju. O tome smo već pisali u najavi, ali niko nije mogao ni slutiti da će i najveće ekipe uključujući i japansku Tojotu doći u poziciju da njihove mašine otkažu poslušnost.

Uprkos svemu, tabela je neumoljiva. Pobednik četvrte etape u konkurenciji motociklista je Matijas Valkner na „ktm“ motociklu, drugi je Huan Bareda Bort na „hondi“ koji vodi u generalnom plasmanu, a treći Havijer de Soulitar na „jamahi“. Naš motociklista, Gabor Sagmajster je kao što smo već rekli 106. na četvrtoj etapi.

U konkurenciji automobilista Pežo i dalje vlada. Siril Depre je pobednik četvrte etape, Miko Hirvonen u „mini kuperu“ je drugi, a Nani Roma u „tojoti“ treći. Siril Depre, vozač Pežoa vodi u generalnom plasmanu, a u stopu ga prati takođe francuski pulen Stefan Peterhensel.

Kada je reč o kamiondžijama ruski Kamaz je i dalje u vođstvu u generalnom plasmanu. Naravno, kao što je i očekivano Iveko je zablistao na četvrtoj etapi. Pobedu je odnela posada u italijanskom kamionu. Prvo mesto pripalo je timu u sastavu De Roj, Toralardona, Rodvald, druga je posada Kamaza Mardev, Baliev, Svistukov. Na treći stepenik podijuma na četvrtoj etapi popela se Šibalov, Amatih, Romanov takođe u Kamazu. U generalnom plasmanu među kamiondžijama Rusi kolo vode. Na prvom mestu je posada u sastavu Sotnikov, Ahmedev, Lenkov.

Danas je na programu peta etapa od Tupiza do Oruoa u dužini od 692 kilometra. Očekuje se da će težak teren i dalje usporavati mnoge takmičare. Što se tiče Gabora Sagmajstera, po tradiciji on će verovatno da ubrza tempo u želji da popravi svoj trenutni plasman.

(Foto: Action Images)