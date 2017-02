Otvara se najluksuzniji fudbalski izlog Evrope: Otimačina za devet dragulja od 400.000.000 evra!

Momci iz Kneževine su hit sezone, a veliki će to masno da plate

Monako je hit sezone! Tim iz Kneževine predvođen preporođenim Radamelom Falkaom i plejadom ekstremno talentovanih momaka ruši sve pred sobom i gazi ka tituli prvaka Francuske. Na spektakularan način.

Na 4,18 golova po meču, Monako je ubedljivo najefikasnija ekipa u „ligama petice“. I razlog zbog kojeg Pep Gvardiola sigurno ne spava mirno pred mečeve osmine finala Lige šampiona. Posle žreba su mnogi videli Mančester Siti kao apsolutnog favorita, ali sada niko nije siguran da će Gvardiolin tim izaći lako na kraj sa mašinom za golove iz Kneževine.

Sa Falkaom, Mutinjom, Subašićem i tek nekoliko starijih igrača, trener Leonardo Žardim je uspeo da napravi feneomenalan miks iskustva i mladih talenata. Tim je krcat fudbalerima ogromnog potencijala.

Supertalentovani Kilijan Mbape (18) je možda i najveći biser u timu Kneževa ali tu su i Bernardo Silva (22), Gabrijel Bošilja (20), Lemar (21), Bakajoko (22), Mendi (22), Sidibe (24), Fabinjo (23), Džemerson (24)... Ekipa vrvi od sjajnih mladih fudbalera.

A na evropskoj fudbalskoj pijaci vlada prava pomama za ovim momcima. Monako će narednog leta biti pred ogromnim iskušenjima kako da zadrži svoje najtalentovanije klince.

Kilijan Mbape je otkriće sezone. Iako ima samo 18 godina, igra fantastično i već je postigao sedam golova u Ligi 1. Porede ga sa Marsijalom i najavljuju da bi mogao da bude pravi naslednik Tjerija Anrija. Bajern je bio prvi klub koji se ozbiljno zainteresovao za Mbapea, ali ostrvski mediji jutros javljaju da su Mančester Junajted i Arsenal ušli u trku. Pogotovo je Venger očaran mladim zemljakom koji ima ugovor do 2019. godine i već je poručio da ne želi da menja sredinu narednog leta već da hoće da ostane u Kneževini i da napreduje učeći od igrača kakav je Falkao.

Mančesterski rivali Junajted i Siti su prema još informacija sa Ostrva mogući kupci i Đibrila Sidibea. Reč je o momku koji je letos stigao iz Lila i podjednako uspešno igra kao desni i kao levi bek. Mada više voli da je uz desnu aut liniju. Letos je odbio Arsenal i napravio pravi potez pošto je u Monaku nastavio meteorski uspon. Venger ga i dalje prati, ali mančesterski rivali su spremni da veliki plate novac jer im je potreban takav igrač. Međutim, Monako ne planira još da ga prodaje...

Benžamin Mendi je stigao letos posle tri godine stagniranja u Marselju i zauzeo poziciju levog beka. I on se pominje kao pojačanje Mančester Junajteda ako Luk Šo narednog leta napusti Old Traford. Monako je u januaru doveo brzailskog levog beka Žorža da se privikava do kraja sezone, a onda najverovatnije zameni Mendija kada ovaj obezbedi transfer.

Fabinjo je još jedan fenomenalan bočni igrač koji u poslednje vreme igra na sredini terena kako bi Žardim što više iskoristio Sidibea i Mendija. Bio je čak i član Real Madrida, ali nikada tamo nije dobio pravu šansu i Žorž Mendeš ga je lansirao u Monaku. Prošlog leta je bio na ivici 25.000.000 evra teškog transfera u Mančester Junajted, Murinjo ga je jako želeo, ali se priča nije realizovala... Narednog leta sigurno ide jer Monako već ima zamene. Oglasio se njegov otac Žoao:

„Cenimo Mančester Junajted i Murinjov rad, ali Mančester Siti nam je slaba tačka“.

Brazilski štoper Džemerson je takođe letos stigao na Luj II i već se profilisao kao stub odbrane, ali je malo verovatno da će već narednog leta napustiti Kneževinu. Njegova cena raste i on nije na prodaju... Ali je sigurno buduća „zlatna koka“ Kneževa.

U veznom redu, Monako ima nekoliko bisera.

Toma Lemar je ofanzivni vezista koji uglavnom pokriva levu stranu i sjajno igra u tandemu sa Mendijem. Prošlog leta je Monako poslednjeg dana prelaznog roka odbio ponudu vrednu 20.000.000 evra od Atletiko Madrida za Lemara. Sada je cena bar za desetak miliona veća... Nazivaju ga Monakovim Inijestom, spekuliše se da će Vest Hem na kraju sezone iskoristiti novac od prodaje Pajea da namami Lemara.

Bernardo Silva je već sazreo igrač. Nije talenat već zvezda evropskog fudbala. Iako su mnogi čudili kada je Monako platio preko 15.000.000 evra za anonimnog vezistu iz Benfikinog B tima, ispostavilo se da je to bila sjajna investicija. Silva je „desetka“ koja vuče konce Monakove igre, a spekuliše se da bi narednog leta mogao da ode u Barselonu, Mančester Junajted ili nekog trećeg velikana u transferu teškom preko 50.000.000 evra!

Brazilac Gabrijel Bošilja je još jedan plejmejker Monaka i sećamo ga se iz one Brazilove generacije koja je od Srbije poražena u finalu Mundijalita. Prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Standardu, a ove je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja u timu Kneževa. Kažemo „bio“ jer je minulog vikenda doživeo tešku povredu ligamenata kolena zbog koje je završio sezonu tako da od njegovog transfera na leto nema ništa, ali u nekom sledećem prelaznom roku će biti sigurno. Najčešće se Juventus pominjao kao mogući kupac ovog specijaliste za slobodne udarce.

Jedno od otkrića sezone je i neumorni vezista Tjemue Bakajoko. Nezamenjiv je kod Žardima i podseća na francuske „motore“ poput Makelelea i Kantea. Slična mu je i sudbina što se tiče plaćanja. Bakajoko je jedan od najslabije plaćenih Monakovih igrača zbog čega je rešio da odbije novi ugovor. Aktuelni mu ističe 2019. godine, a Čelsi se najčešće pominje kao kupac...

To su devetorica Monakovih dragulja koje najbogatiji evropski klubovi čekaju raširenih ruku i samo je pitanje kome će klub sa Rivijere dati zeleno svetlo, a ko će biti zadržan još godinu i kusur dana. Monako bi za njih mogao da inkasira između 300.000.000 i 400.000.000 evra.

A novi kontigent je već spreman. Almami Ture (20), Abdu Dialo (20), Kevin N'Doram (21), Irivin Kardona (19) već polako dobijaju šansu...

Izlog je otvoren, licitacija može da počne. Ali kao za sve u mondenskoj Kneževini, i u ovaj šoping će moći samo on oni sa najdubljim džepom.

